Журналисты The Telegraph предполагают, что потенциальная переброска российских войск на Донбасс и в Курскую область может открыть двери для усиления тайных украинских операций на временно оккупированном полуострове.

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Украина продолжает наступление в Курской области, привлекая несколько элитных бригад, но истинные цели операции до сих пор остаются не раскрытыми. Эта стратегическая неоднозначность играет важную роль в информационной войне, предотвращая преждевременные прогнозы. Вероятно, украинское наступление направлено на то, чтобы заставить Россию перебросить часть своих войск с Донбасса для противодействия угрозе в Курске. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Однако пока что Россия не поддалась на эту провокацию, отмечают журналисты. Пока Украина продвигается в Курске, Россия продолжает давить на Донбассе, где, несмотря на большие потери, их войска не останавливаются.

"Украинские войска, неукомплектованные и растянутые, способны лишь замедлить, а не остановить, продвижение России. Такие ключевые населенные пункты, как Нью-Йорк, Торецк, Часов Яр и Покровск, критически важные для удержания остальной Донецкой области, пережили интенсивные бои и тяжелый артиллерийский огонь с начала украинского наступления. Сейчас есть сообщения о том, что Нью-Йорк мог полностью упасть", — говорится в материале.

Ситуация в Нью-Йорке по состоянию на 21 августа Фото: deepstatemap.live

Обстрел города в Донецкой области

Кроме того, за последние дни также возросло количество российских авиаударов по крупным городам Донецкой области. 9 августа ракетному удару подверглась Константиновка, когда вражеские снаряды попали в супермаркет и почтовое отделение. Это продолжение трагической тенденции июля 2024 года, который стал самым смертоносным для мирных жителей с октября 2022 года, отметили авторы материала.

Эти бомбардировки могут быть частью более широкой стратегии России на Донбассе. Украинские подразделения выражают обеспокоенность, что переброска сил в Курск вместо Харькова и Донбасса может поставить под угрозу их текущую оборону.

Украинские силы в Покровске сталкиваются с нехваткой личного состава, что затрудняет оборонительные операции и почти делает невозможным контратаки, пишут журналисты. Близость этого населенного пункта к линии фронта и его уязвимость к российской артиллерии представляют значительную угрозу. Если Покровск падет, это может привести к окружению россиянами Константиновки, Краматорска и Славянска.

Отводит ли Россия войска и откуда

Украина надеется, что в конце концов Россия будет вынуждена перебросить больше сил с оккупированных территорий, что ослабит ее позиции на других направлениях. Американские официальные лица предполагают, что российские войска уже были переброшены из Крыма, Херсона и Запорожья, и могут быть перенаправлены через оккупированные Донецк и Луганск для противодействия украинскому вторжению в Курск. Украинские источники также сообщают, что российские силы могли быть выведены с Харьковского фронта.

Однако важно отметить, что на Донбассе признаков отвода российских войск нет. Если это правда, это свидетельствует о решимости Москвы сосредоточиться на этом наступлении, даже несмотря на успехи украинских сил в Курске. Несмотря на большие потери, постоянные успехи России на Донбассе подбадривают ее.

Куда ВСУ пойдут в контрнаступление

Однако несколько факторов могут подорвать решимость Москвы.

Во-первых, если Украина продолжит успех в Курске, Россия может быть вынуждена перебросить больше сил с оккупированных территорий, что ослабит ее оборонительные позиции.

Во-вторых, украинские бригады, которые сейчас проходят учения, могут быть развернуты для усиления или Курска, или Донецкой области, в зависимости от того, где российские войска продемонстрируют признаки слабости. Эта гибкость могла бы позволить Киеву осуществить контрнаступление в 2025 году, а не просто еще одно наступление на оккупированный Донбасс.

В-третьих, это продолжающееся наступление на Крым. Уничтожение Украиной Черноморского флота и ускоренный демонтаж российской сети противовоздушной обороны в Крыму заставили российские войска на полуострове перейти к обороне. Украинская разведка предполагает, что Крым станет следующей мишенью, а Керченский мост, который уже является частой мишенью украинских диверсий, вероятно, будет разрушен в ближайшее время. Хотя обычное наступление с целью возвращения Крыма кажется амбициозным, перемещение российских войск для усиления Донбасса и Курска может открыть двери для усиления тайных украинских операций на полуострове.

Успех Курской операции может и не зависеть от отвода российских войск, но если она будет продолжать ставить Москву в неудобное положение и нарушать линии снабжения, российские войска будут вынуждены ответить, что в конечном итоге подорвет их операции на Донбассе. Однако это не произойдет за одну ночь, и Украине все еще может потребоваться усиление юго-восточного фронта.

Ситуация остается очень изменчивой, резюмировали авторы материала.

Напомним, согласно отчету разведывательного управления Пентагона, Украина и Россия приближаются к патовой ситуации в войне. Аналитики считают, что Киев не сможет в ближайшие полгода начать широкомасштабное контрнаступление.