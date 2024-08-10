Ракетный удар по Константиновке: среди погибших идентифицированы 2 детей, — Офис генпрокурора

Криминалисты идентифицировали личности двух погибших девочек, сообщили в прокуратуре. Им было всего 9 и 11 лет.

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По состоянию на утро субботы, 10 августа, в Константиновке Донецкой области после удара россиян по торговому центру идентифицированы тела 2 погибших детей. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Установлено, отмечают в ведомстве, что это девочки 9 и 11 лет.

Сейчас продолжаются экспертизы по установлению лиц еще 6 человек, в том числе, вероятно, 1 ребенка.

По последним данным, количество погибших в результате обстрела вооруженными силами РФ торгового центра, где находились продовольственные и хозяйственные магазины, составляет 14 человек. Ранения получили 43 человека.

В полиции сообщали, что на месте удара работала криминалистическая лаборатория, криминалисты которой изымали биологические образцы и отбирали анализы ДНК у родственников для идентификации погибших лиц.

Сейчас Донецкая областная прокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, руководитель ОВА Вадим Филашкин 9 августа сообщил, что российские оккупанты применили ракету Х-38, которая попала в центр города, выпалив, кроме "ЭКО-маркета", несколько торговых киосков.

Военные отметили, что Россия сознательно применяла управляемую авиационную ракету по людному месту, поскольку она является высокоточным оружием.