Ракетний удар по Костянтинівці: серед загиблих ідентифіковано 2 дітей, — Офіс генпрокурора

Криміналісти ідентифікували особи двох загиблих дівчаток, повідомили в прокуратурі. Їм було лише 9 та 11 років.

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Станом на ранок суботи, 10 серпня, у Костянтинівці Донецької області після удару росіян по торговельному центру ідентифіковані тіла 2 загиблих дітей. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Встановлено, зазначають у відомстві, що це дівчатка 9 та 11 років.

Наразі тривають експертизи щодо встановлення осіб ще 6 людей, у тому числі, ймовірно, 1 дитини.

За останніми даними, кількість загиблих внаслідок обстрілу збройними силами РФ торговельному центру, де знаходились продовольчі та господарські магазини, становить 14 осіб. Поранення отримали 43 людини.

У поліції повідомляли, що на місці удару працювала криміналістична лабораторія, криміналісти якої вилучали біологічні зразки та відбирали аналізи ДНК у родичів для ідентифікації загиблих осіб.

Наразі Донецька обласна прокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, керівник ОВА Вадим Філашкін 9 серпня повідомив, що російські окупанти застосували ракету Х-38, яка влучила у центр міста, випаливши, окрім "ЕКО-маркету", декілька торговельних кіосків.

Військові наголосили, що Росія свідомо застосовувала керовану авіаційну ракету по людному місцю, оскільки вона є високоточною зброєю.