"Делаем невероятные вещи": в 53-й бригаде заверили, что ВСУ не оставляли Нью-Йорк (карта)

Источники в 53-й ОМБр рассказали журналистам, что ситуация "крайне сложная". Российские оккупанты контролируют большую часть Нью-Йорка и постоянно атакуют украинские подразделения.

Related video

Во вторник, 20 августа, Министерство обороны Российской Федерации заявило о захвате поселка Нью-Йорк на Торецком направлении. Украинское командование официально не комментировало эту информацию. В то же время в 53-й отдельной механизированной бригаде имени князя Владимира Мономаха, которая удерживает позиции в этом населенном пункте, заверили, что заявления россиян не соответствуют действительности. Об этом написало "Суспільне" со ссылкой на источник в бригаде.

Собеседник сообщил журналистам, что российские войска ведут атаки на украинские подразделения в районе поселка Нью-Йорк малыми группами, регулярно пытаясь установить свои флаги. Однако украинские военные постоянно уничтожают эти группы и не позволяют им закрепиться.

53-я ОМБР продолжает оставаться в поселке и наносит удары по российским оккупантам, которые контролируют большую часть Нью-Йорка. ВСУ продолжают удерживать свои позиции в населенном пункте, хотя ситуация остается сложной и безвыходной.

"Нью-Йорк мы не оставляли, наши воины остаются в населенном пункте. То есть, верить информации противника не стоит. Да, ситуация сложная, крайне сложная", — заявил боец бригады.

По его словам, около 20% территории Нью-Йорка остается под контролем ВСУ.

"Мы делаем даже не все возможное — мы делаем невероятные вещи для того, чтобы в дальнейшем контролировать населенный пункт. По крайней мере, какую-то территорию. Я могу говорить только о нашей зоне ответственности: мы делали все для того, чтобы в тыл россияне не заходили. Там действительно нет такой ровной линии: это — их территория, это — наша территория. Мы контролируем огневое поражение, начиная от пехоты, которая находится в населенном пункте. Из открытых источников, известно, что плюс-минус 20% города мы контролируем", — сказал собеседник журналистам

Бойцы 53-й бригады зашли в Нью-Йорк примерно месяц назад, когда активизировались боевые действия.

Ситуация в Нью-Йорке по состоянию на 21 августа Фото: deepstatemap.live

Бои на Торецком направлении

В среду утром, 21 августа Генштаб ВСУ отчитался о 24 попытках российской армии продвинуться вперед на Торецком направлении. Оккупанты действовали в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Нелиповка, Торецк и Железное.

В сводке по состоянию на 16:00 командование не упоминало о Нью-Йорке.

"На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации пять раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время продолжается одно боестолкновение вблизи Торецка, за сегодняшний день на этот город захватчики уже сбросили 11 КАБов", — говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, аналитики Институт изучения войны в отчете за 20 августа отметили, что ВС РФ продвинулись на восток и юго-восток от города Торецк.