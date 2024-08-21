"Робимо неймовірні речі": у 53-й бригаді запевнили, що ЗСУ не залишали Нью-Йорк (карта)

Джерела у 53-й ОМБр розповіли журналістам, що ситуація "вкрай складна". Російські окупанти контролюють більшу частину Нью-Йорка та постійно атакують українські підрозділи.

Related video

У вівторок, 20 серпня, Міністерство оборони Російської Федерації заявило про захоплення селища Нью-Йорк на Торецькому напрямку. Українське командування офіційно не коментувало цю інформацію. Водночас у 53-й окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха, яка утримує позиції у цьому населеному пункті, запевнили, що заяви росіян не відповідають дійсності. Про це написало "Суспільне" з посиланням на джерело у бригаді.

Співрозмовник повідомив журналістам, що російські війська ведуть атаки на українські підрозділи в районі селища Нью-Йорк малими групами, регулярно намагаючись встановити свої прапори. Проте українські військові постійно знищують ці групи та не дозволяють їм закріпитися.

53-тя ОМБР продовжує залишатися у селищі та завдає ударів по російських окупантах, які контролюють більшу частину Нью-Йорка. ЗСУ продовжують утримувати свої позиції в населеному пункті, хоча ситуація залишається складною і безвихідною.

"Нью-Йорк ми не залишали, наші воїни залишаються в населеному пункті. Тобто, вірити інформації противника не варто. Так, ситуація складна, вкрай складна", — заявив боєць бригади.

За його словами, близько 20% території Нью-Йорка залишається під контролем ЗСУ.

"Ми робимо навіть не все можливе — ми робимо неймовірні речі для того, щоб надалі контролювати населений пункт. Принаймні, якусь територію. Я можу казати тільки про нашу зону відповідальності: ми робили все для того, щоб в тил росіяни не заходили. Там дійсно немає такої рівної лінії: оце — їхня територія, оце — наша територія. Ми контролюємо вогневе ураження, починаючи від піхоти, яка розташовується в населеному пункті. З відкритих джерел, відомо, що плюс-мінус 20% міста ми контролюємо", — сказав співрозмовник журналістам.

Бійці 53-ї бригади зайшли в Нью-Йорк приблизно місяць тому, коли активізувалися бойові дії.

Ситуація у Нью-Йорку станом на 21 серпня Фото: deepstatemap.live

Бої на Торецькому напрямку

У середу вранці, 21 серпня Генштаб ЗСУ звітував про 24 спроби російської армії просунутися вперед на Торецькому напрямку. Окупанти діяли в районах населених пунктів Нью-Йорк, Неліпівка, Торецьк і Залізне.

У зведенні станом на 16:00 командування не згадувало про Нью-Йорк.

"На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації п’ять разів атакував позиції наших військ. На цей час триває одне боєзіткнення поблизу Торецька, за сьогоднішній день на це місто загарбники вже скинули 11 КАБів", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, аналітики Інститут вивчення війни у звіті за 20 серпня зазначили, що ЗС РФ просунулися на схід і південний схід від міста Торецьк.