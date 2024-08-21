Захопили відвал шахти Артема: війська РФ могли просунутися біля Торецька і Донецька, — ISW (карти)

За словами американських аналітиків, геолокаційні кадри за 14 і 18 серпня свідчать про те, що війська РФ нещодавно просунулися в північно-західній і західній частинах Залізного. Водночас немає підтверджень повідомленням про захоплення Нью-Йорка і просування до Неліпівки.

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Російські війська просунулися на схід і південний схід від міста Торецьк Донецької області на тлі наступальних операцій 20 серпня. Геолокаційні кадри за 20 серпня свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися вздовж вулиць Центральної та Молодіжної в північно-західній і західній частині Північного. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 20 серпня.

Додаткові геолокаційні кадри за 14 і 18 серпня вказують на те, що війська РФ нещодавно просунулися в північно-західній і західній частинах Залізного (на схід від Торецька) і захопили відвал шахти ім. Артема (західна околиця міста).

Українські джерела повідомили, що Сили оборони, як і раніше, "контролюють" близько 20% населеного пункту Нью-Йорк, проте російські війська просуваються в цьому районі. Російські провоєнні блогери повторили офіційну заяву РФ про те, що російські війська зачистили від українських сил Нью-Йорк, повністю його захопили та просунулися до Неліпівки. Але в ISW не знайшли тому підтверджень.

Просування ЗС РФ під Донецьком

Карта боїв Донецької області

Нещодавно російські війська просунулися на захід від Донецька на тлі наступальних операцій у цьому районі 20 серпня. Геолокаційні кадри за 18 серпня вказують на те, що війська РФ нещодавно просунулися на північному заході Красногорівки. Російські джерела повідомляли, що 20 серпня бої в Красногорівці продовжилися.

20 серпня війська РФ продовжили наступальні операції на південний захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Один із російських провоєнних блогерів заявив, що російські війська просунулися в районі Водяного. Бої тривали в районі Костянтинівки, Солодкого, Водяного, Володимирівки та Вугледара 19 і 20 серпня.

Нагадаємо, що командування РФ перекинуло війська з Часового Яру в Курську область.

Також повідомлялося, що країни НАТО надали Україні обіцяні засоби ППО, але без захисту від балістики.