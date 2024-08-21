Захватили отвал шахты Артема: войска РФ могли продвинуться возле Торецка и Донецка, — ISW (карты)

По словам американских аналитиков, геолокационные кадры за 14 и 18 августа свидетельствуют о том, что войска РФ недавно продвинулись в северо-западной и западной частях Зализного. Вместе с тем, нет подтверждений сообщениям о захвате Нью-Йорка и продвижении к Нелиповке.

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Российские войска продвинулись к востоку и юго-востоку от города Торецк Донецкой области на фоне наступательных операций 20 августа. Геолокационные кадры за 20 августа свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись вдоль улиц Центральная и Молодежная в северо-западной и западной части Северного. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 20 августа.

Дополнительные геолокационные кадры за 14 и 18 августа указывают на то, что войска РФ недавно продвинулись в северо-западной и западной частях Зализного (восточнее от Торецка) и захватили отвал шахты им. Артема (западная окраина города).

Украинские источники сообщили, Силы обороны по-прежнему "контролируют" около 20% населенного пункта Нью-Йорк, однако российские войска продвигаются в этом районе. Российские провоенные блогеры повторили официальное заявление РФ о том, что российские войска зачистили от украинских сил Нью-Йорк, полностью его захватили и продвинулись к Нелиповке. Но в ISW не нашли тому подтверждений.

Продвижение ВС РФ под Донецком

Карта боев Донецкой области

Недавно российские войска продвинулись к западу от Донецка на фоне наступательных операций в этом районе 20 августа. Геолокационные кадры за 18 августа указывают на то, что войска РФ недавно продвинулись на северо-западе Красногоровки. Российские источники сообщали, что 20 августа бои в Красногоровке продолжились.

20 августа войска РФ продолжили наступательные операции к юго-западу от Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Один из российских провоенных блогеров заявил, что российские войска продвинулись в районе Водяного. Бои продолжались в районе Константиновки, Солодкого, Водяного, Владимировки и Угледара 19 и 20 августа.

Напомним, что командование РФ перебросило войска из Часового Яра в Курскую область.

Также сообщалось, что страны НАТО предоставили Украине обещанные средства ПВО, но без защиты от баллистики.