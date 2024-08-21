Командование перебросило российские войска из Часового Яра в Курскую область, — ISW

По словам аналитиков, подобные развертывания могут повлиять на темп российских наступательных операций, но для оценки понадобится несколько недель.

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Российские власти, возможно, решили передислоцировать подразделения с направления Часового Яра в Курскую область в ходе усилий по противодействию украинскому вторжению. 20 августа российские источники заявили, что подразделения российской 11-й бригады ВДВ нанесли удар по украинской бронетехнике в районе населенного пункта Русская Конопелька, а элементы 11-й бригады в конце июля действовали возле Часового Яра. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 20 августа.

Подразделения российской 11-й бригады ВДВ, как сообщается, действовали вблизи Часового Яра по состоянию на конец июля 2024 года. Но военное командование, вероятно, передислоцировало подразделения 11-й бригады ВДВ в попытке заменить или усилить передовые подразделения, а не подразделения, которые участвовали в боестолкновениях на передовой.

В ISW прежде отмечали, что подобные развертывания могут повлиять на темп российских наступательных операций, но, скорее всего, потребуется несколько недель, чтобы заметить последствия таких перемещений в Донецкой области.

ISW продолжает оценивать, что российское военное командование, вероятно, крайне не расположено к выводу российских воинских частей, участвующих в боях, из более приоритетных секторов Донецкой области, потому что опасаются замедления темпов своих операций на этих направлениях.

Российские источники также утверждали, что силы РФ передислоцировали подразделения 30-го мотострелкового полка (Ленинградский военный округ) в Курскую область, а эти подразделения, по некоторым данным, в середине июля действовали на севере Харьковской области.

Украинский военный обозреватель заявил, что неуказанная часть 4-й танковой дивизии (Московский военный округ) также действует в Курской области, он также намекнул, что войска действовали в этом районе и прежде появления украинского контингента.

В ISW отмечали признаки того, что в Курской области российские власти в значительной степени полагаются на некий сплав призывников, нерегулярных и регулярных формирований, передислоцированных из менее приоритетных прифронтовых районов в Украине.

Напомним, что эксперт назвал город, который "будет обречен" после возможного захвата Покровска.

Также сообщалось, что, по оценкам ISW, войска РФ замедляют продвижение на Покровск.