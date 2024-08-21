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Командування перекинуло російські війська з Часового Яру в Курську область, — ISW

російські війська, харківська область,
Фото: РИА Новости | В Курську область перекинули російські війська 30-го мотострілецького полку (Ленінградський військовий округ), які в середині липня діяли на півночі Харківської

За словами аналітиків, подібні розгортання можуть вплинути на темп російських наступальних операцій, але для оцінки знадобиться кілька тижнів.

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Російська влада, можливо, вирішила передислокувати підрозділи з напрямку Часового Яру до Курської області під час зусиль із протидії українському вторгненню. 20 серпня російські джерела заявили, що підрозділи російської 11-ї бригади ВДВ завдали удару по українській бронетехніці в районі населеного пункту Руська Конопелька, а елементи 11-ї бригади наприкінці липня діяли біля Часового Яру. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 20 серпня.

Підрозділи російської 11-ї бригади ВДВ, як повідомляється, діяли поблизу Часового Яру станом на кінець липня 2024 року. Але військове командування, ймовірно, передислокувало підрозділи 11-ї бригади ВДВ у спробі замінити або посилити передові підрозділи, а не підрозділи, які брали участь у бойових зіткненнях на передовій.

У ISW раніше зазначали, що подібні розгортання можуть вплинути на темп російських наступальних операцій, але, найімовірніше, знадобиться кілька тижнів, щоб помітити наслідки таких переміщень у Донецькій області.

ISW продовжує оцінювати, що російське військове командування, ймовірно, вкрай не налаштоване на виведення російських військових частин, що беруть участь у боях, із пріоритетніших секторів Донецької області, бо побоюються сповільнення темпів своїх операцій на цих напрямках.

Російські джерела також стверджували, що сили РФ передислокували підрозділи 30-го мотострілецького полку (Ленінградський військовий округ) у Курську область, а ці підрозділи, за деякими даними, у середині липня діяли на півночі Харківської.

Український військовий оглядач заявив, що незазначена частина 4-ї танкової дивізії (Московський військовий округ) також діє в Курській області, він також натякнув, що війська діяли в цьому районі та до появи українського контингенту.

У ISW відзначали ознаки того, що в Курській області російська влада значною мірою покладається на певний сплав призовників, нерегулярних і регулярних формувань, передислокованих із менш пріоритетних прифронтових районів в Україні.

Нагадаємо, що експерт назвав місто, яке "буде приречене" після можливого захоплення Покровська.

Також повідомлялося, що, за оцінками ISW, війська РФ уповільнюють просування на Покровськ.