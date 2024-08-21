ЗСУ можуть піти у контрнаступ у 2025 році, — The Telegraph

Журналісти The Telegraph припускають, що потенційне перекидання російських військ на Донбас і в Курську область може відкрити двері для посилення таємних українських операцій на тимчасово окупованому півострові.

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Україна продовжує наступ у Курській області, залучивши кілька елітних бригад, але справжні цілі операції досі залишаються не розкритими. Ця стратегічна неоднозначність відіграє важливу роль в інформаційній війні, запобігаючи передчасним прогнозам. Ймовірно, український наступ спрямований на те, щоб змусити Росію перекинути частину своїх військ з Донбасу для протидії загрозі в Курську. Про це пише британське видання The Telegraph.

Однак поки що Росія не піддалася на цю провокацію, зазначають журналісти. Поки Україна просувається в Курську, Росія продовжує тиснути на Донбасі, де, попри великі втрати, їхні війська не зупиняються.

"Українські війська, неукомплектовані та розтягнуті, здатні лише уповільнити, а не зупинити, просування Росії. Такі ключові населені пункти, як Нью-Йорк, Торецьк, Часів Яр і Покровськ, критично важливі для утримання решти Донецької області, пережили інтенсивні бої та важкий артилерійський вогонь з початку українського наступу. Зараз є повідомлення про те, що Нью-Йорк міг повністю впасти", — йдеться у матеріалі.

Ситуація в Нью-Йорку станом на 21 серпня Фото: deepstatemap.live

Обстріл міста у Донецькій області

Крім того, за останні дні також зросла кількість російських авіаударів по великих містах Донецької області. 9 серпня ракетного удару зазнала Костянтинівка, коли ворожі снаряди влучили в супермаркет і поштове відділення. Це продовження трагічної тенденції липня 2024 року, який став найсмертоноснішим для мирних жителів з жовтня 2022 року, зазначили автори матеріалу.

Ці бомбардування можуть бути частиною ширшої стратегії Росії на Донбасі. Українські підрозділи висловлюють занепокоєння, що перекидання сил до Курська замість Харкова та Донбасу може поставити під загрозу їхню поточну оборону.

Українські сили у Покровську стикаються з нестачею особового складу, що ускладнює оборонні операції й майже унеможливлює контратаки, пишуть журналісти. Близькість цього населеного пункту до лінії фронту та його вразливість до російської артилерії становлять значну загрозу. Якщо Покровськ впаде, це може призвести до оточення росіянами Костянтинівки, Краматорська і Слов’янська.

Чи відводить Росія війська і звідки

Україна сподівається, що зрештою Росія буде змушена перекинути більше сил з окупованих територій, що послабить її позиції на інших напрямках. Американські офіційні особи припускають, що російські війська вже були перекинуті з Криму, Херсона та Запоріжжя, і можуть бути перенаправлені через окуповані Донецьк і Луганськ для протидії українському вторгненню в Курськ. Українські джерела також повідомляють, що російські сили могли бути виведені з Харківського фронту.

Однак важливо зазначити, що на Донбасі ознак відведення російських військ немає. Якщо це правда, це свідчить про рішучість Москви зосередитися на цьому наступі, навіть попри успіхи українських сил у Курську. Попри великі втрати, постійні успіхи Росії на Донбасі підбадьорюють її.

Куди ЗСУ підуть у контрнаступ

Однак кілька чинників можуть підірвати рішучість Москви.

По-перше, якщо Україна продовжить успіх у Курську, Росія може бути змушена перекинути більше сил з окупованих територій, що ослабить її оборонні позиції.

По-друге, українські бригади, які зараз проходять навчання, можуть бути розгорнуті для посилення або Курська, або Донецької області, залежно від того, де російські війська продемонструють ознаки слабкості. Ця гнучкість могла б дати змогу Києву здійснити контрнаступ у 2025 році, а не просто ще один наступ на окупований Донбас.

По-третє, це тривалий наступ на Крим. Знищення Україною Чорноморського флоту та прискорений демонтаж російської мережі протиповітряної оборони в Криму змусили російські війська на півострові перейти до оборони. Українська розвідка припускає, що Крим стане наступною мішенню, а Керченський міст, який вже є частою мішенню українських диверсій, ймовірно, буде зруйнований найближчим часом. Хоча звичайний наступ з метою повернення Криму здається амбітним, переміщення російських військ для посилення Донбасу і Курська може відкрити двері для посилення таємних українських операцій на півострові.

Успіх Курської операції може і не залежати від відведення російських військ, але якщо вона продовжуватиме ставити Москву в незручне становище і порушувати лінії постачання, російські війська будуть змушені відповісти, що в кінцевому підсумку підірве їхні операції на Донбасі. Однак це не станеться за одну ніч, і Україні все ще може знадобитися посилення південно-східного фронту.

Ситуація залишається дуже мінливою, резюмували автори матеріалу.

Нагадаємо, згідно зі звітом розвідувального управління Пентагона, Україна і Росія наближаються до патової ситуації у війні. Аналітики вважають, що Київ не зможе у найближчі пів року розпочати широкомасштабний контрнаступ.