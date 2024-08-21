Україна не зможе почати масштабний контрнаступ у найближчі пів року, — Bloomberg

Аналітики Пентагону зазначили, що Росія здатна утримувати буферну зону, яку захопили її війська, та водночас не може просунутися далі вглиб території України. Експерти заявили про наближення патової ситуації.

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Україні та Росії не вистачає військових ресурсів для проведення масштабних наступальних операцій одна проти одної. Обидві сторони наближаються до патової ситуації. Про це йдеться у звіті розвідувального управління Пентагону, пишe Bloomberg.

Аналітики зазначили, що Україна все ще не має тої кількості боєприпасів, які б відповідали можливостям Росії випускати близько 10 тисяч артилерійських снарядів на день. І це після того, як у квітні Конгрес США розблокував надання нової військової допомоги Києву.

Водночас українські війська залишаються здатними до оборонних операцій, але не зможуть розпочати широкомасштабний контрнаступ щонайменше протягом пів року.

Натомість Росія дотримується стратегії виснаження України та зможе утримувати буферну зону, яку захопили її війська, та не має достатньо сил, "щоб загрожувати глибшим просуванням на утримувану Україною територію, наприклад, як місто Харків", йдеться в одному зі спостережень DIA.

Важливо зазначити, що звіт генерального інспектора охоплює тримісячний період, після того як Конгрес схвалив останній пакет допомоги Україні на 61 мільярд доларів (тобто, у звіті охоплений період до 30 червня. — Ред.). Відтоді Україна здійснила несподіване вторгнення в російську Курську область і почала використовувати надані союзниками винищувачі F-16, зазначає Bloomberg.

У звіті аналітики акцентували на успішному застосуванні Україною наданими США ракет ATACMS. В результаті удару по Севастополю 18 травня був потоплений корвет. Київ також використовував ATACMS для нанесення ударів по російській протиповітряній обороні в Криму, знищивши кілька найсучасніших ракетних систем С-400.

За даними DIA, удари ЗРК змусили російські війська посилити системи ППО Криму найсучаснішими системами С-500, зокрема для захисту мосту через Керченську протоку.

Нагадаємо, 30 липня міністр фінансів Сергій Марченко спрогнозував, що війна триватиме у 2025 році, тому Україна потребує до 15 мільярдів доларів допомоги від західних партнерів.

9 серпня CNN писало, що проведення операції в Курській області може свідчити про початок нової фази війни. Журналісти вважають, що обидві сторони будуть намагатися поліпшити свої позиції на полі бою, перш ніж розпочати діалог.