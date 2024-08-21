Украина не сможет начать масштабное контрнаступление в ближайшие полгода, — Bloomberg

Аналитики Пентагона отметили, что Россия способна удерживать буферную зону, которую захватили ее войска, и в то же время не может продвинуться дальше вглубь территории Украины. Эксперты заявили о приближении патовой ситуации.

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Украине и России не хватает военных ресурсов для проведения масштабных наступательных операций друг против друга. Обе стороны приближаются к патовой ситуации. Об этом говорится в отчете разведывательного управления Пентагона, пишет Bloomberg.

Аналитики отметили, что Украина все еще не имеет того количества боеприпасов, которые бы соответствовали возможностям России выпускать около 10 тысяч артиллерийских снарядов в день. И это после того, как в апреле Конгресс США разблокировал предоставление новой военной помощи Киеву.

В то же время украинские войска остаются способными к оборонительным операциям, но не смогут начать широкомасштабное контрнаступление как минимум в течение полугода.

Зато Россия придерживается стратегии истощения Украины и сможет удерживать буферную зону, которую захватили ее войска, и не имеет достаточно сил, "чтобы угрожать более глубоким продвижением на удерживаемую Украиной территорию, например, как город Харьков", говорится в одном из наблюдений DIA.

Важно отметить, что отчет генерального инспектора охватывает трехмесячный период, после того как Конгресс одобрил последний пакет помощи Украине на 61 миллиард долларов (то есть, в отчете охвачен период до 30 июня. — Ред.). С тех пор Украина осуществила неожиданное вторжение в российскую Курскую область и начала использовать предоставленные союзниками истребители F-16, отмечает Bloomberg.

В отчете аналитики акцентировали на успешном применении Украиной предоставленными США ракет ATACMS. В результате удара по Севастополю 18 мая был потоплен корвет. Киев также использовал ATACMS для нанесения ударов по российской противовоздушной обороне в Крыму, уничтожив несколько самых современных ракетных систем С-400.

По данным DIA, удары ЗРК заставили российские войска усилить системы ПВО Крыма самыми современными системами С-500, в частности для защиты моста через Керченский пролив.

Напомним, 30 июля министр финансов Сергей Марченко спрогнозировал, что война продлится в 2025 году, поэтому Украина нуждается в 15 миллиардах долларов помощи от западных партнеров.

9 августа CNN писало, что проведение операции в Курской области может свидетельствовать о начале новой фазы войны. Журналисты считают, что обе стороны будут пытаться улучшить свои позиции на поле боя, прежде чем начать диалог.