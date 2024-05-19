Ракеты ATACMS могли уничтожить МРК "Циклон" в Севастополе, — росСМИ

Российский МРК "Циклон" в Севастополе могли уничтожить после серии ударов. Это может стать вторым случаем в истории, когда корабли военно-морского флота поражают баллистикой.

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Под удар Вооруженных сил Украины в оккупированном Севастополе мог попасть малый ракетный корабль проекта 22800 "Циклон". Об этом говорится в сообщении местных пабликов.

Отмечается, что военный корабль РФ утонул вместе с шестью оккупантами, еще 11 получили ранения.

В то же время эта информация по состоянию на сейчас не получила официального подтверждения.

К тому же по данным OsintFlow, был уничтожен МРК проекта 22800 "Циклон".

На снимках за 17 мая "Циклон" был 200м к востоку от "Короковца" и по сообщению местных ТГК повреждения получило здание, которое находится возле места, где 17.05 стоял "Циклон". Более точная информация поступит, когда появятся свежие снимки.

Уничтожение корабля "Циклон"

Уничтожение корабля "Циклон"

Удар по Крыму: ВСУ могли использовать ATACMS

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХI Павел Лакийчук заявил, что российский МРК "Ковровец" в Севастополе могли уничтожить после серии ударов дальнобойными ракетами ATACMS. Такое мнение он высказал в комментарии "24 Каналу". По его словам, в случае подтверждения удара ATACMS это может стать вторым случаем в истории, когда корабли военно-морского флота поражают баллистикой.

"Первый раз — тоже украинцы были. Это когда "Точкой-У" в Бердянске большой десантный корабль притопили. А теперь ATACMS — еще МРК в Севастопольской бухте. Для ATACMS — это вообще премьера на старости лет", — сказал Лакийчук.

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В пресс-службе ВМС Украины заявили, что сегодня был уничтожен МРК ЧФ РФ проекта 266-М "Ковровец". К тому же российские пропагандистские ресурсы информируют, что был уничтожен МРК проекта 22800 "Циклон".

1 апреля стало известно, что из Севастопольской бухты исчез малый ракетный корабль "Циклон" Черноморского флота РФ, который перекрывал вход в бухту и был единственным носителем крылатых ракет "Калибр", который находился в акватории оккупированного Крыма.