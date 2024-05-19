Ракеты ATACMS могли уничтожить МРК "Циклон" в Севастополе, — росСМИ
Российский МРК "Циклон" в Севастополе могли уничтожить после серии ударов. Это может стать вторым случаем в истории, когда корабли военно-морского флота поражают баллистикой.
Под удар Вооруженных сил Украины в оккупированном Севастополе мог попасть малый ракетный корабль проекта 22800 "Циклон". Об этом говорится в сообщении местных пабликов.
Отмечается, что военный корабль РФ утонул вместе с шестью оккупантами, еще 11 получили ранения.
В то же время эта информация по состоянию на сейчас не получила официального подтверждения.
К тому же по данным OsintFlow, был уничтожен МРК проекта 22800 "Циклон".
На снимках за 17 мая "Циклон" был 200м к востоку от "Короковца" и по сообщению местных ТГК повреждения получило здание, которое находится возле места, где 17.05 стоял "Циклон". Более точная информация поступит, когда появятся свежие снимки.
Удар по Крыму: ВСУ могли использовать ATACMS
Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХI Павел Лакийчук заявил, что российский МРК "Ковровец" в Севастополе могли уничтожить после серии ударов дальнобойными ракетами ATACMS. Такое мнение он высказал в комментарии "24 Каналу". По его словам, в случае подтверждения удара ATACMS это может стать вторым случаем в истории, когда корабли военно-морского флота поражают баллистикой.
"Первый раз — тоже украинцы были. Это когда "Точкой-У" в Бердянске большой десантный корабль притопили. А теперь ATACMS — еще МРК в Севастопольской бухте. Для ATACMS — это вообще премьера на старости лет", — сказал Лакийчук.
В пресс-службе ВМС Украины заявили, что сегодня был уничтожен МРК ЧФ РФ проекта 266-М "Ковровец". К тому же российские пропагандистские ресурсы информируют, что был уничтожен МРК проекта 22800 "Циклон".
1 апреля стало известно, что из Севастопольской бухты исчез малый ракетный корабль "Циклон" Черноморского флота РФ, который перекрывал вход в бухту и был единственным носителем крылатых ракет "Калибр", который находился в акватории оккупированного Крыма.