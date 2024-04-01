Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Взрывы в Крыму и удары по Черноморскому флоту

РФ вывела ракетный катер "Циклон" из Севастопольской бухты: что изменилось (спутниковые снимки)

МРК Циклон, ракетный корабль Циклон, Циклон Севастопольская бухта, Циклон Крым, Циклон бухта под Севастополем, Циклон носитель Калибров, Циклон носитель Панцирь
Фото: Скриншот | Из Севастопольской бухты исчез МРК "Циклон", который усиливал ПВО ВС РФ

Военный корабль, который защищал Севастополь от угроз с воздуха, исчез из бухты через неделю после удара по узлу связи ЧФ РФ. Отныне россияне будут иметь меньше возможностей для сбивания целей, которые угрожают российским объектам в Крыму.

Related video

Из Севастопольской бухты исчез малый ракетный корабль "Циклон" Черноморского флота РФ. Корабль перекрывал вход в бухту и был единственным носителем крылатых ракет "Калибр", который находился в акватории оккупированного Крыма. О деталях рассказали в Telegram-канале "Крымский ветер".

В заметке указано, что получили спутниковые фотографии местности под Севастополем, сделанные 31 марта. На фотографиях не видно МРК "Циклон", который ранее находился на входе в Севастопольскую бухту.

Флот РФ, ЧФ РФ, МРК Циклон, 31 марта Fullscreen
Флот РФ — Севастопольская бухта без МРК "Циклон"
Фото: Крымский ветер

Одной из задач этого корабля было усиление системы ПВО вокруг оккупированного крымского города. Отныне ВС РФ не смогут воспользоваться зенитной установкой, которая входила в оснащение морского судна. Кроме того, отмечается, что это был единственный носитель крылатых ракет "Калибр", который находился в Крыму — теперь и его отвели подальше.

Предыдущее упоминание о МРК "Циклон" в Telegram-канале публиковалось 16 марта. На фотографии, предоставленной анонимным жителем Крыма, был виден корабль, пришвартованный посреди Севастопольской бухты "возле банок". На спутниковых фото, полученных 31 марта, эта местность опустела.

Флот РФ, ЧФ РФ, МРК Циклон, 16 марта Fullscreen
Флот РФ — Севастопольская бухта с МРК "Циклон"
Фото: Крымский ветер

"Циклон" — малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт" ЧФ России. Это единственное новое морское судно, которое в 2023 году достроили в Керчи. Корабль способен сделать залп восемью ракетами "Калибр", однако никогда этого не делал. Также он имеет зенитную установку "Панцирь-МЕ", которая способна сбивать цели на расстоянии до 20 км и на высоте до 15 км. Как ранее писал Фокус, судно используется именно как средство ПВО.

Флот РФ — детали

Отметим, согласно подсчетам украинского командования, ЧФ РФ потерял до трети кораблей, которые находились в Черном море по состоянию на начало полномасштабного вторжения в Украину.

Большинство военных судов ВС РФ подорвались после встречи с морскими беспилотниками MAGURA V5, — об этом рассказывали в ГУР Минобороны. Однако были потери от крылатых авиационных ракет. Первое такое событие произошло 13 сентября 2023 года: получили повреждения подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".

Последний удар ракетами ВСУ нанесли 24 марта. Враг потерял узел связи, также было попадание по судоремонтному заводу и по четырем кораблям, которые там находились: "Азов", "Ямал","Константин Ольшанский" и "Иван Хурс". На спутниковых фотографиях показали последствия удара ракет SCALP: видно два попадания, один из которых повредил корму "Ивана Хурса".

Напоминаем, 1 апреля генерал США Бен Ходжес подтвердил, что Силы обороны Украины заставили РФ вывести большую часть флота из Крыма. Между тем OSINT-аналитики показали инфографику, на которой видно, какие именно корабли потеряла Россия.