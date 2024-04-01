РФ вывела ракетный катер "Циклон" из Севастопольской бухты: что изменилось (спутниковые снимки)

Военный корабль, который защищал Севастополь от угроз с воздуха, исчез из бухты через неделю после удара по узлу связи ЧФ РФ. Отныне россияне будут иметь меньше возможностей для сбивания целей, которые угрожают российским объектам в Крыму.

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Из Севастопольской бухты исчез малый ракетный корабль "Циклон" Черноморского флота РФ. Корабль перекрывал вход в бухту и был единственным носителем крылатых ракет "Калибр", который находился в акватории оккупированного Крыма. О деталях рассказали в Telegram-канале "Крымский ветер".

В заметке указано, что получили спутниковые фотографии местности под Севастополем, сделанные 31 марта. На фотографиях не видно МРК "Циклон", который ранее находился на входе в Севастопольскую бухту.

Флот РФ — Севастопольская бухта без МРК "Циклон" Фото: Крымский ветер

Одной из задач этого корабля было усиление системы ПВО вокруг оккупированного крымского города. Отныне ВС РФ не смогут воспользоваться зенитной установкой, которая входила в оснащение морского судна. Кроме того, отмечается, что это был единственный носитель крылатых ракет "Калибр", который находился в Крыму — теперь и его отвели подальше.

Предыдущее упоминание о МРК "Циклон" в Telegram-канале публиковалось 16 марта. На фотографии, предоставленной анонимным жителем Крыма, был виден корабль, пришвартованный посреди Севастопольской бухты "возле банок". На спутниковых фото, полученных 31 марта, эта местность опустела.

Флот РФ — Севастопольская бухта с МРК "Циклон" Фото: Крымский ветер

"Циклон" — малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт" ЧФ России. Это единственное новое морское судно, которое в 2023 году достроили в Керчи. Корабль способен сделать залп восемью ракетами "Калибр", однако никогда этого не делал. Также он имеет зенитную установку "Панцирь-МЕ", которая способна сбивать цели на расстоянии до 20 км и на высоте до 15 км. Как ранее писал Фокус, судно используется именно как средство ПВО.

Флот РФ — детали

Отметим, согласно подсчетам украинского командования, ЧФ РФ потерял до трети кораблей, которые находились в Черном море по состоянию на начало полномасштабного вторжения в Украину.

Большинство военных судов ВС РФ подорвались после встречи с морскими беспилотниками MAGURA V5, — об этом рассказывали в ГУР Минобороны. Однако были потери от крылатых авиационных ракет. Первое такое событие произошло 13 сентября 2023 года: получили повреждения подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".

Последний удар ракетами ВСУ нанесли 24 марта. Враг потерял узел связи, также было попадание по судоремонтному заводу и по четырем кораблям, которые там находились: "Азов", "Ямал","Константин Ольшанский" и "Иван Хурс". На спутниковых фотографиях показали последствия удара ракет SCALP: видно два попадания, один из которых повредил корму "Ивана Хурса".

Напоминаем, 1 апреля генерал США Бен Ходжес подтвердил, что Силы обороны Украины заставили РФ вывести большую часть флота из Крыма. Между тем OSINT-аналитики показали инфографику, на которой видно, какие именно корабли потеряла Россия.