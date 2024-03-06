"Треть уничтожена": в ВМС озвучили потери Черноморского флота России (видео)

По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, украинцы поразили 27 единиц ЧФ РФ, однако в Черном море все еще сохраняется присутствие российских ракетоносителей.

Related video

Силы обороны Украины уничтожили треть объктов Черноморского флота Российской Федерации (ЧФ РФ). Об этом сказал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в ходе брифинга 6 марта.

Спикер сообщил, что украинские военные поразили 27 единиц российского флота, 14 из которых – "заметные серьезные единицы разных классов". Речь идет о десантных кораблях, ракетных катерах, субмарине и патрульном корабле.

Кроме того, по информации Плетенчука, еще 15 единиц Черноморского флота РФ сейчас находятся на ремонте после полученных повреждений.

"То есть от общей численности около 80 единиц, могу сказать, что треть уничтожена, достаточно много повреждено", – подытожил он.

Уничтоженные объекты ЧФ РФ по данным Oryx Фото: Oryx

При этом Плетенчук отметил, что в Черном море все еще сохраняется присутствие объектов ЧФ РФ. По его данным, это 10 ракетоносителей, среди которых – три подлодки, 2 ракетных катера, несколько патрульных и сторожевых кораблей.

"Номенклатура еще достаточно велика и количество достаточно велико. Так же у строя еще остаются большие десантные корабли в количестве 5 единиц", — подчеркнул спикер.

Брифинг Дмитрия Плетенчука

Напомним, по данным OSINT-аналитиков от 5 марта, общее количество уничтоженных российских кораблей составляет 12 единиц. Большие десантные корабли — примерно 16% из потопленных судов. Еще 25% – это десантные катера.

Ранее, 21 февраля, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров опубликовал видео-анонс "морского боя", в результате которого "российских кораблей будет меньше".