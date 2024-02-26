"Потенциал сохраняется": Черноморский флот РФ все еще опасен для Украины, — ВМС (видео)

По словам спикера Военно-Морских сил Дмитрия Плетенчука, в начале войны у противника было 80 кораблей. Сейчас треть из них уничтожены, а еще около десяти — в ремонте. При этом угроза остается.

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Российские оккупанты активно себя ведут как на поле боя, так и на море. Корабли противника продолжают нести угрозу для Украины. Спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал об этом более подробно.

По его словам, несмотря на значительные потери противника в Черном море, группировка Черноморского флота остается все еще достаточно большой и несет опасность украинской стороне.

"Среднее количество боеспособных кораблей было до 80 единиц к началу полномасштабного вторжения. Треть из них можно считать уже уничтоженными, еще более 10 единиц находится в ремонте. Но тем не менее все равно потенциал сохраняется", — заявил Дмитрий Плетенчук.

В то же время, продолжает спикер ВМС, корабли ВС РФ в основном находятся в восточной части Черного моря, рядом с базой в Новороссийске. Соответственно, флот противника имеет серьезный потенциал, хоть и ограничен в своих действиях. В основном речь идет о носителях крылатых ракет, которые запускаются по мирным городам Украины.

Единственная проблема, с которой россияне сталкиваются — фактическое отрезание от военно-морской базы во временно оккупированном Севастополе. Именно там происходит отгрузка ракет.

Также не стоит забывать, говорит Дмитрий Плетенчук, что в состав Черноморского флота входит авиация, которая и дальше находится в пространстве над Черным морем и угрожает Украине.

"У них постоянно находятся в боевой готовности в среднем 10 носителей крылатых ракет, которые находятся преимущественно в восточной части и один из кораблей находится в Севастополе, но он используется в качестве корабля – прикрытия от воздушных атак на Севастопольскую бухту", — заявлял спикер Военно-Морских сил.

Пока что рано говорить о том, что опасность миновала, однако в последнее время этот вид ракет практически не применялся. Единственный подтвержденный факт применения — пуск 4 ракет из 8 с борта "Адмирала Эссена". Это произошло после уничтожения большого десантного корабля "Цезарь Куников".

"Это для них стал такой исключительный момент, а сейчас их пытаются беречь. Можно было бы считать, что это накопление боезапаса, но этот процесс уже затянулся на несколько месяцев", – подытожил Дмитрий Плетенчук.

Напомним, 14 февраля в Черном море украинские дроны подбили большой российский десантный корабль "Цезарь Куников". Как отметили пользователи соцсетей, 14 февраля 1943 года умер советский офицер герой СССР Цезарь Куников.

15 февраля сообщалось, что в РФ могли заменить командующего Черноморского флота после потери корабля "Цезарь Куников". По данным журналистов, адмирал занимал свою должность с сентября 2022 года, но удары по российским кораблям после этого продолжились. Теперь это место может занять его заместитель Сергей Пинчук.