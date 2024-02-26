"Потенціал зберігається": Чорноморський флот РФ усе ще небезпечний для України, — ВМС (відео)

За словами спікера Військово-Морських сил Дмитра Плетенчука, на початку війни у противника було 80 кораблів. Зараз третину з них знищено, а ще близько десяти — у ремонті. При цьому загроза залишається.

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Російські окупанти активно поводяться як на полі бою, так і на морі. Кораблі противника продовжують нести загрозу для України. Речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону розповів про це більш детально.

За його словами, незважаючи на значні втрати противника в Чорному морі, угруповання Чорноморського флоту залишається все ще досить великим і несе небезпеку українській стороні.

"Середня кількість боєздатних кораблів була до 80 одиниць до початку повномасштабного вторгнення. Третину з них можна вважати вже знищеними, ще понад 10 одиниць перебуває в ремонті. Але тим не менше все одно потенціал зберігається", — заявив Дмитро Плетенчук.

Водночас, продовжує речник ВМС, кораблі ЗС РФ здебільшого перебувають у східній частині Чорного моря, поруч із базою в Новоросійську. Відповідно, флот противника має серйозний потенціал, хоч і обмежений у своїх діях. Переважно йдеться про носії крилатих ракет, які запускаються по мирних містах України.

Єдина проблема, з якою росіяни стикаються — фактичне відрізання від військово-морської бази в тимчасово окупованому Севастополі. Саме там відбувається відвантаження ракет.

Також не варто забувати, каже Дмитро Плетенчук, що до складу Чорноморського флоту входить авіація, яка й надалі перебуває в просторі над Чорним морем і загрожує Україні.

"У них постійно перебувають у бойовій готовності в середньому 10 носіїв крилатих ракет, які перебувають переважно у східній частині, і один із кораблів перебуває в Севастополі, але його використовують як корабель прикриття від повітряних атак на Севастопольську бухту", — заявляв речник Військово-морських сил.

Поки що рано говорити про те, що небезпека минула, проте останнім часом цей вид ракет практично не застосовувався. Єдиний підтверджений факт застосування — пуск 4 ракет із 8 з борту "Адмирала Эссена". Це сталося після знищення великого десантного корабля "Цезарь Куников".

"Це для них став такий винятковий момент, а зараз їх намагаються берегти. Можна було б вважати, що це накопичення боєзапасу, але цей процес уже затягнувся на кілька місяців", — підсумував Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, 14 лютого в Чорному морі українські дрони підбили великий російський десантний корабель "Цезарь Куников". Як зазначили користувачі соцмереж, 14 лютого 1943 року помер радянський офіцер герой СРСР Цезар Куніков.

15 лютого повідомлялося, що у РФ могли замінити командувача Чорноморського флоту після втрати корабля "Цезарь Куников". За даними журналістів, адмірал обіймав свою посаду з вересня 2022 року, але удари по російських кораблях після цього продовжилися. Тепер це місце може зайняти його заступник Сергій Пінчук.