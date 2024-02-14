Пошел на дно: дроны ГУР атаковали российский БДК "Цезарь Куников", — СМИ (фото, видео)

Российские источники факт поражения ВДК подтверждают, однако отмечают, что члены экипажа живы. Вблизи БДК "Цезарь Куников" в Черном море находятся спасательные лодки.

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Во вторник, 14 февраля, в Черном море украинские дроны подбили большой российский десантный корабль "Цезарь Куников". Об этом пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По предварительной информации, "Цезарь Куников" затонул.

Официально Украина пока не комментировала инцидент. Российские телеграм-каналы факт поражения подтверждают. По их словам, члены экипажа живы.

Фото: Скриншот

Утром о звуках взрывов в районе Симеиза, Мисхора, Кацивели писал мониторинговый паблик "Крымский ветер".

В соцсетях уже проводят параллели. Мол, в тот же день, что затонул корабль "Цезарь Куников" 14 февраля 1943 года умер советский офицер герой Советского Союза Цезарь Куников.

В 9:22 паблик "Крымский ветер" опубликовал фото со взрывом в Черном море. Авторы утверждают, что вблизи ВДК "Цезарь Куников" также находятся спасательные лодки.

Фото: Крымский ветер

Что известно о корабле "Цезарь Куников"

Это большой десантный корабль проекта 775.

длина — 112,5 м,

ширина — 15 м,

осадка — 3,7 м.

экипаж — 87 человек.

Он несет вооружение: 2х2 57-мм артустановки АК-725, 4х8 ПУ ПЗРК, 2х30 122-мм ПУ НУРС А-215 "Град-М".

Корабль также можно использовать для установки минных заграждений. Способен перевезти груз весом 650 т на расстояние 4700 миль.

Напомним, утром 14 февраля в районе Алупки и Ялты местные жители слышали взрывы и видели вспышки в небе. В российском командовании заявили, что в ночь на 14 февраля сбили девять БПЛА, которые атаковали объекты на территории оккупированного Крыма, а также над Белгородской и Воронежской областями.

С начала полномасштабного украинского войска сумели вывести из строя 24 боевых корабля Черноморского флота РФ, или около 33% флота. Эти цифры обнародовало Управление стратегических коммуникаций (СтратКом) Вооруженных сил Украины 6 февраля.