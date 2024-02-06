Украина с начала большой войны вывела из строя 33% боевых кораблей ЧФ РФ, — СратКом

В составе российского флота в Черном море, как свидетельствуют данные из открытых источников, на начало широкомасштабного вторжения было 74 боевых судна.

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С начала широкомасштабного вторжения в феврале 2022 года украинские войска сумели вывезти из строя 24 боевых корабля Черноморского флота РФ, или около 33% флота. Об этом сообщило в Telegram Управление стратегических коммуникаций (Стратком) Вооруженных сил Украины.

Силы обороны, по информации Генерального штаба ВСУ, вывели из строя 24 российских корабля и одну подводную лодку. В сообщении указано, что в составе ЧФ РФ было 74 боевых корабля. Это данные из открытых источников по состоянию на начало широкомасштабного вторжения.

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В ведомстве отметили, что Россия потеряла значительную часть кораблей. Украинские защитники намекнули на дальнейшие действия против флота оккупантов.

"Агрессия против Украины вредна для вашего флота", — говорится в заметке.

Уничтожение флота РФ в Украине

В начале полномасштабной войны Черноморский флот РФ, как заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, функционировал в составе около 80 боевых кораблей. По его словам, сейчас 25 из них уничтожены, еще 15 получили серьезные повреждения.

Представитель Военно-морских сил сообщил, что враг имел 80 кораблей, из которых 30-35 единиц имели серьезное вооружение. Среди них подводные лодки, минные заградители, большие десантные корабли и другие суда. По состоянию на сейчас Украина сумела ликвидировать 25 кораблей, а еще 15 имеют серьезные повреждения и находятся на ремонте.

Кроме этого у оккупантов есть еще морская охрана, которая имеет до 20 кораблей. Фактически Черноморский флот РФ уже достаточно длительное время находится в таком состоянии, когда кроме кораблей-носителей "Калибров" выставить что-то против Украины нет возможности.

Напомним, 11 января командующий ВМС прокомментировал создание новой базы российского флота в Абхазии. По словам Алексея Неижпапы, любой корабль с Андреевским флагом ВМФ РФ является законной целью для Украины в любой части мира.