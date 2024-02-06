Атака на "Ивановец": британская разведка объяснила, на что повлияет ликвидация катера РФ

Аналитики отмечают, что этот "украинский успех" подчеркивает уязвимость российских военных кораблей, действующих в Черном море, однако вражеский ВМФ, вероятно, все еще способен выполнять свои три главные задачи: дальний удар, патрулирование и поддержка.

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Уничтожение российского ракетного катера "Ивановец" подчеркивает уязвимость военных кораблей РФ и с высокой вероятностью повлияет на органы управления Черноморского флота. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании от 6 февраля.

Как отмечается в сводке, 1 февраля Главное управление разведки Украины заявило о потоплении российского ракетного катера "Ивановец" класса Tarantul-3.

По информации британской разведки, на видео из открытых источников с разных ракурсов видно, как несколько надводных дронов используют "тактику стаи", чтобы успешно нанести удар по кораблю, что приводит к сильному взрыву, который почти наверняка вызвал его затопление.

Кроме того, по данным в отчете, "Ивановец" патрулировал западное побережье Крыма в "поддержку оккупации" РФ Украины. Его сложная линия связи "Light Bulb" позволяла ему отправлять и получать данные о целях на другие корабли, вертолеты и патрульные самолеты дальнего действия и обратно.

"Этот последний украинский успех подчеркивает продолжающуюся уязвимость российских военных кораблей, действующих в Черном море", — уверяют эксперты.

Также, как отметили в разведке, с высокой вероятностью это повлияет на органы управления Черноморского флота и, возможно, заставит их "переоценить свою маневренность вблизи западного Крыма".

"Однако российский ВМФ почти наверняка все еще способен выполнять свои три главные задачи в Черном море: дальний удар, патрулирование и поддержка", — говорят в сводке.

Уничтожение катера РФ "Ивановец"

Отметим, об уничтожении российского военного ракетного катера "Ивановец" в ГУР сообщили 1 января. На видео, которое разведчики предоставили СМИ, видно финишный этап спецоперации, когда беспилотники со взрывчаткой врезаются в корабль.

О деталях морской атаки рассказали источники Фокуса. В частности, военно-морской эксперт Владимир Заблоцкий отметил, что озеро Донузлав расположено в глубине региона, который мощно охраняется российскими войсками. Главное назначение уничтоженного судна — патрулирование и охрана важных кораблей: теперь таких возможностей у ЧФ стало несколько меньше.

В Военно-морских силах ВСУ заявили, что ориентировочно на борту военного корабля ВС РФ моглонаходиться около 40 человек. Также напомнили, что Силы обороны уже уничтожали похожие морские суда противника.

Напоминаем, 2 февраля эксперт рассказал некоторые детали атаки дронов на катер "Ивановец". Например, он обратил внимание, что корабль разломился посередине: корма пошла на дно сразу, а хвост некоторое время держался на плаву. Тем временем полковник ВСУ в отставке Роман Свитан объяснил, что могут означать регулярные и массированные атаки украинцев по оккупированному Крымскому полуострову.