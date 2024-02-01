Существенная потеря: на уничтоженном катере "Ивановец" могли находиться 40 российских моряков, — ВМС

Катер был уничтожен во время боевого дежурства в западной части оккупированного полуострова. В составе Черноморского флота РФ имеются всего три судна проекта 1241.1, рассказали в ВМС ВСУ.

Related video

Ночью 1 февраля бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) уничтожили российский ракетный катер "Ивановец", на борту которого могли находиться 40 моряков, в западной части временно оккупированного Крыма. Об этом сообщили в ВМС ВСУ в Facebook.

"В западной части временно оккупированного Крыма был уничтожен ракетный катер российских оккупантов 41-й бригады ракетных катеров, который нес боевое дежурство, охраняя пункт базирования в Новоозерном", — говорится в сообщении.

В ВМС отметили, что это существенная потеря, поскольку имеются всего три катера проекта 1241.1 в составе Черноморского флота РФ и вооружение, среди которого противокорабельные ракеты типа "Москит" с дальностью до 130 километров.

Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы. В частности, штатное количество личного состава — 40 моряков. Кроме этого, существенными являются последствия сокращения корабельного состава РФ.

Украинские военные отметили, что это не первая потеря оккупантов в 41-й бригаде. В частности, уже был поврежден малый ракетный корабль проекта 1239 "Самум" благодаря совместным усилиям СБУ и ВМС ВСУ.

"Эта операция — очередное напоминание российским захватчикам, что безнаказанно находиться на территории ранее оккупированных объектов в Крыму вредно для их здоровья", — добавили в ВМС.

Уничтожение ракетного катера "Ивановец" в Крыму: что известно

В ночь на 1 февраля бойцы спецподразделения Group 13 ГУР МОУ ликвидировали ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ во временно оккупированном Крыму. По судну было нанесено несколько ударов с помощью морских дронов. Корпус катера получил повреждения, после чего судно дало крен на корму и затонуло.

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, ракетный катер "Ивановец", который был уничтожен во временно оккупированном Крыму, построили в 1989 году на Невском судостроительно-судоремонтном заводе. По его словам, большая часть таких кораблей была списана.