Суттєва втрата: на знищеному катері "Ивановец" могли перебувати 40 російських моряків, — ВМС

Катер було знищено під час бойового чергування у західній частині окупованого півострова. У складі Чорноморського флоту РФ наявні всього три судна проєкту 1241.1, розповіли у ВМС ЗСУ.

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Вночі 1 лютого бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) знищили російський ракетний катер "Ивановец", на борту якого могли перебувати 40 моряків, в західній частині тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили у ВМС ЗСУ у Facebook.

"У західній частині тимчасово окупованого Криму було знищено ракетний катер російських окупантів 41-ї бригади ракетних катерів, який ніс бойове чергування, охороняючи пункт базування у Новоозерному", — йдеться у повідомленні.

У ВМС зазначили, що це суттєва втрата, оскільки наявні всього три катери проєкту 1241.1 у складі Чорноморського флоту РФ та озброєння, серед якого протикорабельні ракети типу "Москіт" з дальністю до 130 кілометрів.

Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. Зокрема, штатна кількість особового складу — 40 моряків. Крім цього, суттєвими є наслідки скорочення корабельного складу РФ.

Українські військові наголосили, що це не перша втрати окупантів у 41-й бригаді. Зокрема, вже було пошкоджено малий ракетний корабель проєкту 1239 "Самум" завдяки спільним зусиллям СБУ і ВМС ЗСУ.

"Ця операція — чергове нагадування російським загарбникам, що безкарно перебувати на території раніше окупованих об'єктів у Криму є шкідливим для їхнього здоров'я", — додали у ВМС.

Знищення ракетного катера "Ивановец" у Криму: що відомо

У ніч проти 1 лютого бійці спецпідрозділу Group 13 ГУР МОУ ліквідували ракетний катер "Ивановец" Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Криму. По судну було завдано декілька ударів за допомогою морських дронів. Корпус катера зазнав пошкоджень, після чого судно дало крен на корму та затонуло.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, ракетний катер "Ивановец", який було знищено в тимчасово окупованому Криму, побудували у 1989 році на Невському суднобудівельно-судноремонтному заводі. З його слів, більшу частину таких кораблів було було списано.