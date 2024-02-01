Помста за український "Тернопіль". Що відомо про затоплений ракетний катер "Ивановец"

Гурівці з підрозділу Group 13 знищили російський ракетний катер "Ивановец" морськими дронами-камикадзе. Від чисельних ударів корабель потонув.

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Українські спецпризначенці Group 13 Головного управління розвідки знищили російський ракетний катер "Ивановец". Фокус розібрався, яке озброєння мав корабель в складі Чорноморського флоту РФ.

В ніч з 31 січня на 1 лютого українські морські дрони "уполювали" російський ракетний катер проєкту 12411-М "Молния" під назвою "Ивановец". Внаслідок чисельних ударів "Ивановец" дав крен на корму й потонув. Чорноморський флот РФ мав три ракетних катери проєкту 1241 "Молния", а тепер їх залишилось два.

Яке озброєння мав "Ивановец"

Ракетні катери проєкту 1241 і її версії будувались в період з 1979 по 1996 роки на верфі "Средне-Невский судостроительный завод". Основним завданням катера була боротьба з ворожими надводними цілями. Для цього він мав 76-мм артилерійську установку АК-176 та чотири пускові установки для протикорабельних крилатих ракет П-270 "Москит".

Окрім цього на борту може знаходитись ПЗРК "Ігла" або ЗРК "Стрела-3" для боротьби з повітряними загрозами та дві шестиствольні 30-мм гармати АК-630М.

Де відбулося знищення "Ивановца"

Незалежний дослідник H I Sutton опублікував супутникове зображення, на якому зафіксовано ракетний катер "Ивановец" на рейді в озері Донузлав. Біля мису з ним знаходилось ще 6 кораблів. Станом на ранок 31 січня корабель ще був на плаву.

Місце, де потопили "Ивановца" Фото: Twitter H I Sutton

Помста за корвет "Тернопіль"

21 липня 2023 року в Міноборони РФ відзвітувались про проведення навчань в акваторії Чорного моря. Під час них було знищено корабель-мішень. За повідомленням ЗМІ, мішенню став український корвет "Тернопіль", який окупанти захопили під час анексії Криму у 2014 році.

Навчальні стрільби здійснював ракетний катер "Ивановец" Чорноморського флоту. Він запустив по українському кораблю протикорабельну ракету "Москит". Ракета влучила в середню частину корабля й вибухнула.

Окупанти знищили корвет "Тернопіль" ВМС України

"Тернопіль" вважався новітнім корветом ВМС України, який було спущено на воду 15 березня 2002 року. Екіпаж корабля під час анексії Криму відмовлявся здаватись. Через кілька днів капітан бойового корабля Максим Ємельяненко повідомив, що помітив ознаки підготовки захоплення корвета. Особовий склад був готовий відбивати штурм. Проте корабель росіяни захопили. Ємельяненко став єдиним з екіпажу в 100 осіб, хто зрадив Україну й перейшов на службу в РФ.

Відтак знищення "Ивановца" є помстою українських Сил оборони за потоплення корвета "Тернопіль".

Нагадаємо, 19 січня стало відомо, що в Криму затоплено російський корабель "Тарантул", який було захоплено в України у 2014 році.

29 січня росЗМІ писали, що РФ планує почати ремонт ВДК "Минск", який атакували крилаті ракети Storm Shadow.