Окупанти планують розпочати ремонт ВДК "Минск", – росЗМІ

Раніше російські джерела вже заявляли, що для ремонту "Минска" вони можуть взяти захоплений український ВДК "Костянтин Ольшанський" того ж проєкту 775.

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13 вересня Україна завдала ракетного удару по російському великому десантному кораблю "Минск" та субмарині "Ростов-на-Дону". Тепер у РФ заявляють про початок ремонтних робіт у 2024 році. Про це повідомляє державна російська агенція ТАСС.

Під час ракетного удару Storm Shadow великий десантний корабель "Минск" фактично втратив корабельну надбудову. Попри це джерела видання з посиланням на окупаційні структури Криму заявляють, що рішення про ремонт вже нібито прийнято.

"ВДК стоїть біля причальної стінки, в нього пошкоджена надбудова. Його ремонт почнеться в поточному році, відповідне рішення прийнято", — заявив співрозмовник.

Знищений БДК "Минск" Фото: Крымский ветер

Раніше джерела видання повідомляли, що для відновлення "Минска" вони можуть взяти надбудову із захопленого українського ВДК "Костянтин Ольшанський", який після анексії Криму залишився на півострові. Корбалі побудовані за одним проєктом 775 й надбудова на українському великому десантному кораблі виготовлено з алюмінієво-магнієвого сплаву.

Варто зазначити, що незалежні OSINT-аналітики з проєкту Oryx, де ведуть список втрат на основі відкритих даних, внесли ВДК "Минск" у категорію пошкоджених, але найімовірніше він не підлягає економічному відновленню.

Нагадаємо, 13 вересня на території тимчасово окупованого Севастополя пролунали гучні вибухи. Виявилося, що цілями атаки стали великий десантний корабель "Минск" і підводний човен "Ростов-на-Дону".

14 вересня повідомлялося, що в Росії не вийде "сховати" свої кораблі від ударів.