Удар по Севастополю. Що відомо про ВДК "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону", які атакувала Україна

У ГУР через ЗМІ підтверджують успішний удар по великому десантному кораблю та підводному човну окупантів. А в Повітряних силах натякають, що за атакою стоять українські льотчики. Фокус з'ясував, що відомо про об'єкти атаки та навіщо було завдано удару по ВДК.

Related video

Рано-вранці 13 вересня було завдано ударів по російських військових об'єктах в окупованому Севастополі. Цілями атаки стали великий десантний корабель "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону". Фокус розібрався, що відомо про об'єкти російського флоту.

Удар по Севастополю. Що відомо про атаку?

У Міністерстві оборони РФ заявили, що ЗСУ нібито атакували об'єкти в Севастополі відразу 10 крилатими ракетами. Окупаційний "губернатор" Михайло Развожаєв також заявив, що сталася пожежа на Севастопольському морському заводі. Також стверджувалося, що була атака надводних морських безпілотників, але її відбито. Із 10 крилатих ракет перехопили 7.

ВДК проєкту 775 і підводний човен проєкту 636.3 у сухому доці в окупованому Севастополі Фото: Twitter / MT Anderson

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України офіційно не підтвердили удар. Однак видання "Бабель" повідомило, що представник ГУР Андрій Юсов підтвердив нічну атаку по об'єктах РФ в окупованому Севастополі. Також він заявив, що удари припали на такі об'єкти:

великий десантний корабель "Мінськ";

дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону";

Севастопольський морський завод.

Також командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук натякнув, що удару завдала українська авіація.

Проєкт 775. Що відомо про БДК "Мінськ"

Великий десантний корабель "Мінськ" проєкту 775 (за кодифікацією НАТО Ropucha) — це один із кораблів, побудованих у Гданську на верфі Sticznia Polnocna. Загалом за проєктом 775 було побудовано 28 кораблів. Основне призначення ВДК — висадка десанту на узбережжі або ж перевезення вантажів.

"Мінськ" ввели в дію Балтійського флоту РФ у 2000 році. Росія перекинула кілька ВДК у Чорне море незадовго до повномасштабного вторгнення в Україну. Планувалося висадити морський десант в Одесі, проте план провалився, а зараз російські кораблі й близько не підходять до українського узбережжя.

Один корабель проєкту 775 може перевезти такі варіанти вантажів:

10 танків і 340 осіб;

12 одиниць бронетехніки та 340 осіб;

3 танки, 3 САУ "Нона-С", 5 МТ-ЛБ, 4 вантажівки та 313 осіб;

вантаж масою до 480 тонн.

Зокрема, корабель має радіоелектронні засоби з дальністю дії до 64 км. Управління артилерійським озброєнням здійснюється системою "Вимпел". Як озброєння корабель має дві пускові "Град-М", дві спарені автоматичні установки АК-725 калібру 57-мм або ж АК-176 і АК-630М.

Корпус корабля має довжину 112,5, ширину 15 метрів.

"Мінськ" перебував у сухому доці Севастопольського морського заводу. Поруч із ним перебував і підводний човен "Ростов-на-Дону".

ВДК "Мінськ"

Дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону"

OSINT-дослідник H. I. Sutton після аналізу встановив, що в Чорному морі у РФ є 5 підводних човнів. Чотири з них — проєкту 636.3, а ще один — проєкту 877. Усі підводні човни проєкту 636.3 у РФ модернізували для можливості пуску ракети "Калібр". Різниця між 636.3 і 877 полягає ще й у тому, що в системі управління вогнем перейшли на цифрові прилади. Найімовірнішим є те, що в Севастополі уражена саме субмарина проєкту 636, яка здатна запускати крилаті ракети "Калібр".

Схематичне зображення підводного човна проєкту 636.3 Фото: HI Sutton

Також у ЗМІ писали, що підводні човни проєкту 636, зокрема "Ростов-на-Дону", могли бути причетними до ракетного удару по центру Вінниці, унаслідок якого загинули 23 людини.

"Ростов-на-Дону" — це російський дизель-електричний підводний човен проєкту 636.3 "Варшавянка". Надійшов на службу в Чорноморський флот РФ у 2014 році. Його будували в Санкт-Петербурзі на верфі "Адміралтейські верфі" під номером 01671.

Озброєння підводного човна "Ростов-на-Дону":

4 крилаті ракети "Калібр-ПЛ";

торпеди;

міни.

Також H. I. Sutton стверджує, що субмарини проєкту 636.3 — це найпродуктивніший клас підводних човнів, які є в розпорядженні РФ. Сам проєкт — результат радянської розробки.

Для чого Україна могла атакувати великий десантний корабель "Мінськ"?

Редактор воєнної рубрики Фокусу Ігаль Левін вважає, що удар по ВДК "Мінськ" могли завдати через логістичні міркування.

"ВДК покликані врятувати російську логістику в той момент, коли Сили оборони України переріжуть залізничну гілку, що йде через Токмак. Після цього забезпечувати паливом своє армійське угруповання в окупованих районах Запорізької області (і в південній частині Донецької) росіяни планують через окупований Маріуполь, перекидаючи паливо та важкі вантажі за допомогою ВДК", — пояснює Левін.

ВДК "Мінськ" тепер не можна буде використовувати для транспортувань вантажів

Саме тому зараз окупанти намагаються відновити залізничну гілку в Маріупольському порту. Якщо Україна переріже постачання окупантів через Токмак і виключить можливість постачання кораблями Чорноморського флоту РФ, то окупанти опиняться в ситуації A2AD (anti-access and area denial) — зона заборони доступу. Без палива, медикаментів і обладнання воювати буде вкрай складно. А як було написано вище, один ВДК може перевозити до 480 тонн вантажу.