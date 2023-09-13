ЗСУ завдали удару по Криму 10 крилатими ракетами, багато постраждалих, — Міноборони РФ (відео)

Окупаційний губернатор Михайло Развожаєв заявив, що пожежа на майданчику Севастопольського морського заводу триває. Унаслідок атаки нібито постраждали 24 людини, 4 з яких — у стані середнього ступеня тяжкості.

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У Міноборони РФ заявили, що нібито ЗСУ в ніч на 13 вересня завдали удару десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу імені Серго Орджонікідзе в окупованому Севастополі. Крім того, троє морських безпілотників атакували кораблі Чорноморського флоту РФ у морі. Про це повідомила пресслужба відомства в Telegram.

"Засобами протиповітряної оборони збито сім крилатих ракет, патрульним кораблем "Василь Биков" знищено всі безекіпажні катери. Унаслідок влучання крилатих ракет противника зазнали пошкоджень два кораблі, що перебувають на ремонті", — зазначили в Міноборони країни-агресора.

Також окупаційний губернатор міста Михайло Развожаєв у себе в Telegram повідомив, що внаслідок ракетної атаки на Севастополь постраждали 24 людини.

За його словами, він вирушив на місце пожежі в Південній бухті Севастополя. Там працюють екстрені служби ЗС РФ.

"Перебуваю на місці пожежі на південному майданчику Севморзаводу. Усі оперативні служби працюють на місці, жодної небезпеки для цивільних об'єктів у місті — немає. Унаслідок атаки, за попередньою інформацією, загалом постраждало 24 людини, у 4-х — стан середнього ступеня тяжкості", — зазначив Развожаєв.

Він зазначив, що постраждалим надають допомогу.

Також Telegram-канал "Крымский ветер", з 06:14 до 06:24 місцеві жителі чули в центрі Севастополя вибухи. Передбачається, що це детонація.

Нагадаємо, що в ніч на 13 вересня жителі Севастополя почули вибухи в місті. за словами Развожаєва, у Південній бухті міста почалася сильна пожежа. Місцеві заявили, що чули щонайменше 7 вибухів за ніч.

Вибухи в Севастополі

Також повідомлялося, що 12 вересня в ОК "Південь" повідомили, що ЗС РФ перекидають свої сили з Криму на активніші ділянки фронту. Українські бійці просуваються на Таврійському напрямку і завдають ударів по ворогу. ЗС РФ змушені маневрувати і перекидати свої сили, послаблюючи інші ділянки фронту.