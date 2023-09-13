Сильна пожежа і багато вибухів: окупанти заявили, що Севастополь атакували ракетами (відео, фото)

За словами окупаційного губернатора Севастополя Михайла Развожаєва, у Південній бухті міста почалася сильна пожежа. Місцеві жителі заявили, що чули щонайменше 7 вибухів за ніч.

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Жителі окупованого Росією Севастополя в ніч на 13 вересня почули серію вибухів. Місто нібито було атаковане ракетами. Про це повідомив окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у себе в Telegram.

За його словами, сили ППО РФ "відпрацювали", проте скільки конкретних цілей було уражено, не повідомив. Він зазначив, що на місто було здійснено "ракетну атаку".

"У Південних бухтах зараз пожежа недалеко від цивільного об'єкта, за попередньою інформацією, загоряння сталося через ракетну атаку. На місці працюють усі необхідні спецслужби. Пожежі присвоєно 4 клас", — заявив Развожаєв.

Як повідомив проросійський Telegram-канал"ЧП/Севастополь", жителі міста цієї ночі чули щонайменше сім вибухів.

"Не менше семи вибухів чули жителі Севастополя цієї ночі. Рух Кримським мостом зупинено", — ідеться в повідомленні.

Вибухи в Севастополі

Крім того, Telegram-канал"Кримський вітер" повідомив, що в Південній бухті сильна пожежа в районі Севастопольського морського заводу.

Вибухи в Севастополі

Також очевидці поділилися фото і відео з місця події.

Вибухи в Севастополі

Вибухи в Севастополі

Вибухи в Севастополі

Вибухи в Севастополі

Нагадаємо, що 12 вересня в ОК "Південь" повідомили, що ЗС РФ перекидають свої сили з Криму на активніші ділянки фронту. Українські бійці просуваються на Таврійському напрямку і завдають ударів по ворогу. ЗС РФ змушені маневрувати і перекидати свої сили, послаблюючи інші ділянки фронту.