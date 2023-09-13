Сильный пожар и много взрывов: оккупанты заявили, что Севастополь атаковали ракетами (видео, фото)

По словам оккупационного губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в Южной бухте города начался сильный пожар. Местные жители заявили, что слышали не менее 7 взрывов за ночь.

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Жители оккупированного Россией Севастополя в ночь на 13 сентября услышали серию взрывов. Город якобы был атакован ракетами. Об этом сообщил оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев у себя в Telegram.

По его словам, ПВО РФ "отработала", однако сколько конкретной целей было поражено, не сообщил. Он отметил, что на город была осуществлена "ракетная атака".

"В Южных бухтах сейчас пожар недалеко от гражданского объекта, по предварительной информации, возгорание произошло из-за ракетной атаки. На месте работают все необходимые спецслужбы. Пожару присвоен 4 класс", — заявил Развожаев.

Как сообщил пророссийский Telegram-канал "ЧП/ Севастополь", жители города этой ночью слышали не менее семи взрывов.

"Не меньше семи взрывов слышали жители Севастополя этой ночью. Движение по Крымскому мосту остановлено", — сказано в сообщении.

Взрывы в Севастополе

Кроме того, Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что в Южной бухте сильный пожар в районе Севастопольского морского завода.

Взрывы в Севастополе

Также очевидцы поделились фото и видео с места события.

Взрывы в Севастополе

Взрывы в Севастополе

Взрывы в Севастополе

Взрывы в Севастополе

Напомним, что 12 сентября в ОК "Юг" сообщили, что ВС РФ перебрасывают свои силы из Крыма на более активные участки фронта. Украинские бойцы продвигаются на Таврическом направлении и наносят удары по врагу. ВС РФ вынуждены маневрировать и перебрасывать свои силы, ослабляя другие участки фронта.