ВС РФ перебрасывают свои силы из Крыма на более активные участки фронта, — ОК "Юг"

Украинские бойцы продвигаются на Таврическом направлении и наносят удары по врагу. ВС РФ вынуждены маневрировать и перебрасывать свои силы, ослабляя другие участки фронта.

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Вооруженные силы Российской Федерации перебрасывают свои подразделения с Крымского направления на Мелитопольское. Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона.

"Они (оккупанты, — ред.) пытаются сейчас уже активизировать свои ресурсы с Крымского направления и понемногу подтягивают туда (на Мелитопольское направление, — ред.) пополнение", — сказала Наталья Гуменюк.

Мелитопольское направление

По ее словам, на левом берегу Днепра сохраняется информационная тишина, чтобы не "припекало нашим". Тогда как на Таврическом — ВСУ наносят удары по врагу и продвигаются вперед. В результате чего российские военные вынуждены маневрировать и перебрасывать свои силы туда, где они несут мощные потери, одновременно ослабляя другие участки фронта.

Наталья Гуменюк рассказала, что на Таврическом направлении украинские военнослужащие за минувшие сутки 11 сентября уничтожили 52 военных РФ, три танка, реактивную систему залпового огня (РСЗО), лодку, самоходную артиллерийскую установку (САУ), три крупнокалиберные пушки и 11 единиц автомобильной техники.

Напомним, 11 сентября ветеран российско-украинской войны из батальона им. генерала Кульчицкого Алексей Гетьман заявил, что украинские бойцы движутся в направлении Токмака и Волновахи, которые являются узлами железнодорожных путей, которые используют оккупанты. С помощью этих путей враг получает вооружение и военную технику для ведения боевых действий в Запорожской области.

12 сентября спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев рассказал об успехах ВСУ возле Работино Запорожской области. В частности, бойцы продолжают контрнаступление и за сутки отбили более десяти вражеских атак.