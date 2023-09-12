Отбили более 10 атак РФ: в Генштабе рассказали об успехах возле Работино (карта)

Возле Работино российские военные пытаются восстановить свои подразделения и штурмовать позиции украинских бойцов, уточнили в Генштабе ВСУ.

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Возле Работино Запорожской области Вооруженные силы Украины имели успех. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, передает Military Media Center.

"Имели успех в районах южнее и юго-восточнее Работино, закрепляются на достигнутых рубежах", — сказал Андрей Ковалев.

Он отметил, что на Мелитопольском направлении украинские бойцы продолжают контрнаступательные действия. Однако оккупационные войска пытаются восстановить свои подразделения и продолжают штурмовать позиции Сил обороны. В частности, у Работино и Новоданиловки Запорожской области украинские бойцы отбили более десяти вражеских атак.

Мелитопольское направление

Кроме этого, ВСУ ведут наступление и сдерживают контратаки оккупантов южнее Бахмута Донецкой области.

По словам Ковалева, враг вел безуспешные наступательные действия в районах Новоселовского Луганской области, Орехово-Васильевки и Клещиевки Донецкой области.

Бахмутское направление

Напомним, 11 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что в течение последней недели на Таврическом направлении украинские военные освободили территорию площадью 4,8 квадратного километра. Она сообщила об успехе ВСУ на юге от Работино и на западе от Вербового. В целом Оперативно-стратегическая группировка войск "Таврия" освободила 256,5 квадратных километров.

В отчете Британской разведки за 9 сентября говорилось о том, что Россия перебросила новые подразделения своих войск в Работино Запорожской области. Однако такое решение может ограничить способность оккупантов наступать на других направлениях фронта.