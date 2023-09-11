"Есть успех": в Минобороны рассказали о продвижении ВСУ на Таврическом направлении

По словам замминистра Анны Маляр, Силы обороны успешно продвигаются южнее Работино и западнее Вербового.

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В течение последней недели Вооруженные силы освободили территорию площадью 4,8 квадратных километра на Таврическом направлении. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

"Продолжаются наступательные действия на Мелитопольском направлении. Есть успех в направлении южнее Работино и западнее Вербово. За неделю освобождено 4,8 кв.км территории на Таврическом направлении (это юг включая часть Донецкой области)", — написала она.

В целом, по словам Маляр, Оперативно-стратегическая группировка войск "Таврия" освободила 256,5 кв. км.

10 сентября стало известно о том, что Вооруженные силы Украины продолжают наступление на Таврическом направлении, где потери противника за последние 24 часа составили 226 человек.

Также, 3 августа, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин рассказал, что на юге Украины находится около 150 тысяч российских оккупантов.

Напомним, что 28 июля в МВД рассказали о сложностях контрнаступления на юге Украины. По словам министра Игоря Клименко, Силам обороны приходится медленно продвигаться сквозь минные поля, потому что надо беречь жизни бойцов и технику.