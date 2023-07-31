Таврическое направление: армия РФ за сутки потеряла до трех рот личного состава, — ВСУ

Враг пытался установить полный контроль над Марьинкой и окружить Авдеевку, однако успеха не имел, рассказали в пресс-центре Сил обороны таврического направления

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По состоянию на 31 июля на Таврическом направлении враг продолжает сосредотачивать основные усилия на Авдеевском и Марьинском направлениях, а также отмечается ведением активной обороны на Новопавловском, Времовском и Ореховском направлениях, сообщили в Объединенном пресс-центре Сил обороны таврического направления.

Авдеевское направление

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Из артиллерии были обстреляны более 15 населенных пунктов, в том числе Александрополь, Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

Марьинское направление

На Марьинском направлении в районах Марьинки и Победы наши СОУ продолжают сдерживать наступление россиян. Зафиксированы вражеские обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Георгиевка, Острое Благодатное, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

По информации заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, на Авдеевском и Марьинском направлениях противник сосредотачивал основные усилия на ведении наступательных действий с целью установления полного контроля над населенным пунктом Марьинка и окружения населенного пункта Авдеевка, однако успеха не имел.

Запорожское направление

На Запорожском направлении противник пытается недопустить дальнейшее продвижение наших войск. Гатит из артиллерии, Артиллерийским обстрелам подверглись пять населенных пунктов Запорожской области, а также Никополь Днепропетровской области.

Мелитопольское и Бердянское направление

ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Потери врага на Таврическом направлении

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1359 огневых задач.

Потери врага убитыми и ранеными на Таврическом направлении составили почти три роты. Было уничтожено 16 единиц вооружения и военной техники противника.

Ранее, 25 июля Маляр озвучила потери россиян на Бахмутском направлении. Вооруженные Силы Украины пошли в контрнаступление против лучше вооруженного врага и одновременно демонстрируют гораздо меньшие потери по сравнению с российскими захватчиками, сообщила Анна Маляр.

Кроме того, Генштаб сообщил, что ВСУ выбили оккупантов с позиций в районе Андреевки вблизи Бахмута. Украинские войска наступают севернее и южнее города, враг оставил укрепленные позиции и отступил.