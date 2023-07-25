ВСУ выбили оккупантов с позиций в районе Андреевки вблизи Бахмута, — Генштаб (карта, видео)

Враг осуществлял атаки в районах северо-западнее Орехово-Васильевки, а также пытался наступать южнее Ивановского и западнее Клещеевки, но такие действия оказались бесполезными для оккупантов.

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Возле населенного пункта Андреевка на Бахмутском направлении украинские войска сумели продвинуться вперед и имеют успех. Об этом сообщил 25 июля Андрей Ковалев, спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, информирует Telegram Military Media Center.

Он отметил, что украинские войска осуществляют наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. Наступательные и штурмовые действия оказались удачными, ведь враг оставил укрепленные позиции и отошел.

Ситуация вблизи Андреевки по состоянию на 25 июля Фото: DeepState

"Противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки", — пояснил спикер.

Российские захватчики не оставляют попыток и наступления. Враг осуществлял атаки в районах северо-западнее Орехово-Васильевки. Также наступательные действия проводились южнее Ивановского и западнее Клещеевки, но наши бойцы их отбили.

В направлении Старомайорского также украинские защитники имели успех. Бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Враг и в дальнейшем пытается оказать мощное сопротивление.

Ситуация вблизи Старомайорского Фото: DeepState

Ситуация в Донецкой области по состоянию на 25 июля

В отчете он охарактеризовал ситуацию в районе Бахмута по состоянию на 10 часов 25 июля. Андрей Ковалев отметил, что враг нанес авиационные удары в районах Предтечино и Дилиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Клещеевка, Часов Яр, Константиновка, Краматорск, Нью-Йорк и Северное.

Украинские войска и в дальнейшем под плотным огнем авиации и артиллерии противника отбили атаки российских войск в районе Первомайского, что на Авдеевском направлении. Более 10 населенных пунктов, в частности это Авдеевка, Карловка, Ласточкино, Водяное, Первомайское обстреливались артиллерией врага.

Продолжается активная фаза боевых действий в районе Марьинки. Российские войска попытались наступать вблизи Красногоровки и Марьинки, но потерпели неудачу.

Российские оккупанты наступали и в районе Ровнополя. Враг совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Благодатное Донецкой области.

Напомним, 24 июля комбат 1-го МБ 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Бот" отметил, что украинские войска продолжают держать позиции и продвигаться в направлении села Андреевка к югу от Бахмута. По его словам, артиллерия врага в этой локации существенно превосходит по численности украинскую.