ЗСУ вибили окупантів із позицій у районі Андріївки поблизу Бахмута, — Генштаб (мапа, відео)

Ворог здійснював атаки в районах північно-західніше за Оріхово-Василівку, а також намагався наступати південніше від Іванівського та західніше від Кліщіївки, але такі дії виявилися марними для окупантів.

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Біля населеного пункту Андріївка на Бахмутському напрямку українські війська зуміли просунутися вперед і мають успіх. Про це повідомив 25 липня Андрій Ковальов, речник Генерального штабу Збройних сил України, інформує Telegram Military Media Center.

Він зазначив, що українські війська здійснюють наступальні дії північніше та південніше від міста Бахмут. Наступальні та штурмові дії виявилися вдалими, адже ворог залишив укріплені позиції та відійшов.

Ситуація поблизу Андріївки станом на 25 липня Фото: DeepState

"Противник вимушено відійшов із позицій у районі Андріївки", — пояснив речник.

Російські загарбники не полишають і спроби наступу. Ворог здійснював атаки в районах північно-західніше за Оріхово-Василівку. Також наступальні дії проводилися південніше від Іванівського та західніше від Кліщіївки, але наші бійці їх відбили.

У напрямку Старомайорського українські захисники також мали успіх. Бійці закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог і надалі намагається чинити потужний опір.

Ситуація поблизу Старомайорського Фото: DeepState

Ситуація на Донеччині станом на 25 липня

У звіті він охарактеризував ситуацію в районі Бахмута станом на 10 годину 25 липня. Андрій Ковальов зазначив, що ворог завдав авіаційних ударів у районах Предтечиного й Диліївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Кліщіївка, Часів Яр, Костянтинівка, Краматорськ, Нью-Йорк і Північне.

Українські війська й надалі під щільним вогнем авіації та артилерії противника відбили атаки російських військ у районі Первомайського, що на Авдіївському напрямку. Понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Карлівка, Ласточкине, Водяне, Первомайське, обстрілювалися артилерією ворога.

Триває активна фаза бойових дій у районі Мар'їнки. Російські війська спробували наступати поблизу Красногорівки та Мар’їнки, але зазнали невдачі.

Російські окупанти наступали і в районі Рівнополя. Ворог здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Благодатне Донецької області.

Нагадаємо, 24 липня комбат 1-го МБ 3-ї окремої штурмової бригади з позивним "Бот" зазначив, що українські війська продовжують тримати позиції та просуватися в напрямку села Андріївка на південь від Бахмута. За його словами, артилерія ворога в цій локації істотно перевершує за чисельністю українську.