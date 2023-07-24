Просунулися до Андріївки: у ЗСУ повідомили про результати наступу під Бахмутом (карта)

За словами комбата 1-го МБ 3-ї ОШБр, піхота утримує позиції і продовжує рухатися вперед, хоча артилерія ворога істотно перевершує за чисельністю українську.

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Українські війська продовжують тримати позиції і просуватися в напрямку села Андріївка на південь від Бахмута. Про це повідомляє комбат 1-го МБ 3-ї окремої штурмової бригади з позивним "Бот". Його коментар публікує моніторингова спільнота Deepstate.

"Ви навіть не уявляєте яку витримку має наша піхота, тримаючи по кілька днів позиції в просто випаленій пустелі, яку можна було спостерігати хіба що на полях Вердена в Першу світову. Піхота продовжує тримати, і попри все знову йде вперед. Відбито всі зустрічні удари", — повідомляє комбат.

За його словами, настрої у бійців і командування рішучі — рухатися вперед і "видавлювати" ворога.

"Артилерія ворога істотно перевершує нашу, тому вони й тримаються. Прибрати артилерію, і ми їх просто висушимо", — додав комбат.

Нагадаємо, 24 липня в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на Бахмутському напрямку зберігається висока інтенсивність боїв, ворог регулярно обстрілює населені пункти. Важка ситуація зберігається в районах Лиману, Авдіївки та Мар'їнки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них — Богданівка, Біла Гора, Іванівське, Дружба і Нью-Йорк Донецької області. При цьому ЗСУ успішно вдалося відбити атаки в районах Кліщіївки, Богданівки та на північний схід від Оріхового-Василівки Донецької області.

Під Бахмутом українські війська розбили штурмову групу окупантів, яка готувалася до атаки в районі стратегічної траси Е-40. Деякі росіяни після прильотів кинули своїх загиблих товаришів і втекли.

Також українським військам під час контрнаступу на Півдні вдалося звільнити 192 квадратних кілометри. На інших напрямках відбувається повільний рух уперед.

Нагадаємо, 24 липня з'явилися зйомки зруйнованого російськими окупантами Бахмута з висоти пташиного польоту. На відео можна побачити знищену цивільну інфраструктуру в західній частині міста. Імовірно, зйомки проводили за допомогою коптера українських аеророзвідників.