Ключові бої тривають: ЗСУ під час контрнаступу на півдні звільнили 192 квадратних км, — Маляр

Заступниця міністра оборони зазначила, що Сили оборони продовжують просуватися на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Ключові бої тривають в районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

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На південному напрямку за час контрнаступу Збройні сили України звільнили понад 192 квадратних кілометрів території, тоді як на Бахмутському — близько 35 квадратних кілометрів. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час включення з Military Media Center.

Від початку контрнаступу на південному фронті ЗСУ звільнили понад 192 квадратних кілометрів, тоді як минулого тижня на цьому напрямку деокупували понад 12 квадратних кілометри. Також Сили оборонипродовжують ввести наступальні операції на декількох ділянках у бік Мелітополя та Бердянська Запорізької області.

Своєю чергою від початку контрнаступу на Бахмутському напрямку було звільнено понад 35 квадратних кілометрів української території. Зокрема, на минулому тижні вдалося деокупувати близько чотирьох квадратних кілометри.

Ганна Маляр додала, що нині ключові бої продовжуються в районах Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки Донецької області.

Нагадаємо, що 24 липня стало відомо, що експерти ISW вважають, що українські військові досягли значних успіхів у звільненні своїх територій. Зокрема, вони змогли деокупувати близько 53% землі, яка була захоплена російськими військами з моменту початку повномасштабного вторгнення.

21 липня радник президент США з національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що Збройні сили України мають значну бойову міць, яку вони ще не застосували в контрнаступі. На його думку, ЗСУ прагнуть вибрати оптимальний момент для залучення всіх своїх бойових сил, аби надати максимальний вплив на поле бою.