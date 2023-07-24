Ключевые бои продолжаются: ВСУ во время контрнаступления на юге освободили 192 квадратных км, — Маляр

Заместитель министра обороны отметила, что Силы обороны продолжают продвигаться на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Ключевые бои продолжаются в районах Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

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На южном направлении за время контрнаступления Вооруженные силы Украины освободили более 192 квадратных километров территории, тогда как на Бахмутском — около 35 квадратных километров. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время включения с Military Media Center.

С начала контрнаступления на южном фронте ВСУ освободили более 192 квадратных километров, тогда как на прошлой неделе на этом направлении деоккупировали более 12 квадратных километров. Также Силы обороны продолжают ввести наступательные операции на нескольких участках в сторону Мелитополя и Бердянска Запорожской области.

В свою очередь с начала контрнаступления на Бахмутском направлении было освобождено более 35 квадратных километров украинской территории. В частности, на прошлой неделе удалось деоккупировать около четырех квадратных километров.

Анна Маляр добавила, что сейчас ключевые бои продолжаются в районах Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки Донецкой области.

Напомним, что 24 июля стало известно, что эксперты ISW считают, что украинские военные достигли значительных успехов в освобождении своих территорий. В частности, они смогли деоккупировать около 53% земли, которая была захвачена российскими войсками с момента начала полномасштабного вторжения.

21 июля советник президент США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Вооруженные силы Украины имеют значительную боевую мощь, которую они еще не применили в контрнаступлении. По его мнению, ВСУ стремятся выбрать оптимальный момент для привлечения всех своих боевых сил, чтобы оказать максимальное влияние на поле боя.