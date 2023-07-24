Больше половины: в ISW рассказали, какую часть территорий уже освободили ВСУ

В США считают, что украинским бойцам удалось вернуть ровно половину захваченной территории, а эксперты ISW говорят о результате в 53%.

Related video

Украинские военные добились значительных успехов в освобождении территории. Им удалось деоккупировать 53% земли, которая была захвачена российскими войсками с момента начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщается в отчете ISW.

Исследования, проведенные экспертами ISW с использованием проекции Меркатора, показали, что около 53% территории, захваченной российскими войсками с февраля 2022 года, было освобождено украинскими силами.

В соответствии с заявлением Государственного секретаря США Энтони Блинкена, ВСУ достигли прогресса в освобождении примерно 50% территории, которая была захвачена российскими войсками с начала полномасштабного вторжения РФ. Эта цифра соответствует оценке экспертов ISW относительно контроля над территорией.

Однако, как подчеркивают эксперты, оценки контроля над территорией могут различаться при использовании разных источников данных, методов измерения и прогнозов. Аналитики могут применять различные подходы при определении контроля над территорией, что может приводить к разнообразным результатам в зависимости от выбранной картографической проекции и других факторов. Неточные и ложные заявления сторон о территориальных приобретениях также могут повлиять на такие оценки.

Фокус писал 22 июля, что, по мнению советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Вооруженные силы Украины обладают значительной боевой мощью, которую они еще не применили в контрнаступлении. И стремятся выбрать оптимальный момент для активного контрнаступления, чтобы оказать максимальное влияние на поле боя.