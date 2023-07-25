ВСУ совершают военные "чудеса": Маляр озвучила потери россиян на Бахмутском направлении (видео)

Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление против лучше вооруженного врага и при этом демонстрируют гораздо меньшие потери по сравнению с российскими захватчиками, сообщила Анна Маляр.

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Вооруженные силы Украины на фронте делают военные "чудеса", которые будут описаны в учебниках по истории. Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире программы "Завтрак с 1+1".

По ее словам, Силы обороны Украины демонстрируют как минимум два "чуда". Во-первых, отметила Маляр, украинские защитники пошли в наступление против врага, который имеет преимущество в вооружении, что противоречит военной методике, и демонстрируют неплохое продвижение в освобождении оккупированных территорий.

Во-вторых, рассказала заместитель министра обороны, на фронте колоссально низкое количество потерь по сравнению с потерями ВС РФ, которые сейчас обороняются.

"Мы наступаем, у нас должно быть по всем расчетам и методикам потерь больше, чем у обороняющейся стороны. А у нас их не просто меньше: у нас на Бахмутском направлении еженедельно в 8-9 раз меньше потери, на Таврическом (Южном) направлении — в 5,3 раза меньше. Это тоже вещи, которые будут изучать ученые", — отметила Анна Маляр.

Напомним, 25 июля Генштаб сообщил, что ВСУ выбили оккупантов с позиций в районе Андреевки вблизи Бахмута. Украинские войска наступают севернее и южнее города, враг оставил укрепленные позиции и отошел.

Волонтер и блогер Сергей Стерненко 24 июля сообщил, что украинские операторы беспилотников с помощью FPV-дрона поразили укрытие ВС РФ на южном направлении фронта. Бойцы Сил специальных операций дождались, когда оккупанты соберутся в одном месте, а затем взорвали их точным ударом беспилотника.

Между тем, как сообщает 25 июля немецкое издание Bild, представители Минобороны ФРГ подготовили доклад, в котором раскритиковали Силы обороны из-за плохого применения навыков ведения боя, полученных бойцами во время обучения на Западе. По их мнению, подразделения ВСУ делятся на слишком мелкие части, что приводит к неорганизованности их действий.