"Плохо усваивают тактику": Бундесвер раскритиковал контрнаступление ВСУ, — Bild

Как отмечают журналисты, представители Минобороны ФРГ подготовили доклад, в котором раскритиковали Силы обороны из-за плохого применения навыков ведения боя, полученных бойцами во время обучения на Западе.

Related video

Действия Сил обороны Украины подверглись критике со стороны военных Вооруженных Сил ФРГ. Недовольство немецких военных оформили в секретный доклад, содержание которого узнали журналисты из немецкого издания Bild.

По информации издания, выводы от наблюдений за ведением боя ВСУ были удостоены отдельного раздела в секретном докладе. Этот раздел был обозначен как "только для служебного пользования".

В докладе военные Бундесвера раскритиковали навыки ведения боя украинских защитников. По их мнению, подразделения Сил обороны слишком делятся на мелкие части, что приводит к неорганизованности их действий. Кроме этого такое разделение якобы не создает впечатление единого ведения боя, такими подразделениями труднее управлять и отсюда и провалы в наступлении.

Немецкие журналисты утверждают, что Минобороны ФРГ также объяснило медленное наступление ВСУ, что, мол, бойцы "плохо усваивают западную подготовку", и это связано не с недостатками обучения, а с "украинской военной доктриной".

Генштаб ВСУ пока официально не комментировал публикацию журналистов, в которой они якобы ссылаются на секретный отчет Бундесвера.

Напомним, что ВСУ выбили оккупантов с позиций в районе Андреевки вблизи Бахмута. Украинские войска наступают севернее и южнее города Бахмут, враг оставил укрепленные позиции и отошел.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили на Донбассе российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". По данным командования, "Аллигатор" приземлили выстрелом из ПЗРК.