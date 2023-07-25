ВСУ уничтожили на Донбассе российский вертолет Ка-52 "Аллигатор": экипаж погиб (фото)

Стоимость одного вражеского вертолета Ка-52 составляет около 16 млн долларов. По данным командования, "Аллигатор" приземлили выстрелом из ПЗРК.

Related video

На Донбассе украинские бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Об этом сообщил волонтер Роман Синицын в Facebook.

"Вечного полета братья". Очередной Ка-52 отрицательно приземлился, улучшился и горит себе сейчас. Приземление стало возможным благодаря умелым действиям зенитчиков 38 отдельной бригады морской пехоты", — сказал Роман Синицын.

По его словам, оккупантам не удалось выжить.

Аналогичную информацию обнародовал другой волонтер и блогер Сергей Стерненко. Он также отметил, что экипажу российского вертолета Ка-52 "Аллигатор" выжить не удалось.

Командование 38-й отдельной бригады морской пехоты официально подтвердило уничтожение российского вертолета Ка-52 "Аллигатор". По словам военнослужащих, вражескую технику ликвидировали выстрелом из ПЗРК утром в 7:43.

"Утро морпехов начинается не с кофе", — добавили в пресс-центре бригады.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что стоимость одного вражеского вертолета Ка-52 "Аллигатор" составляет около 16 млн долларов.

Напомним, 14 июля Фокус писал, что бойцы подразделения ПВО 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" сообщили, как сбили вражеский самолет Су-25 два вертолета Ка-52. По их словам, вертолет Ка-52 является перехваченным, поскольку "сбивается он как обычный вертолет".

Аналитики разведывательного сообщества OSINT рассказали, как украинские защитники новым способом уничтожили российскую бронетехнику с помощью лазера, САУ Krab польского производства и отечественного комплекса ПТРК "Стугна". От российского танка осталось только "мокрое место".