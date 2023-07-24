ВСУ "по-новому" уничтожили танк РФ, использовав польский Krab и украинскую "Стугну" (видео)

Благодаря украинско-польскому вооруженному тандему от российского танка осталось лишь "мокрое место".

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На одном из участков фронта украинские защитники новым способом уничтожили вражескую бронетехнику. Для этого использовали лазер, САУ Krab польского производства и отечественный комплекс ПТРК "Стугна". Об этом пишут аналитики разведывательного сообщества OSINT.

"Российский танк уничтожен 155-мм артиллерийским снарядом с лазерным наведением M712 Copperhead (или аналогичным), выпущенным из самоходной гаубицы AHS Krab. Интересно, что на постере WarLive говорится о том, что для "лазерного обстрела" танка использовалась система прицеливания из ПТРК "Стугна-П" ("Скиф")", — говорится в сообщении.

На опубликованном видео видно успешную коллективную работу украинско-польского вооружения, в результате чего танк оккупантов разлетается вдребезги.

Напомним, что на Лиманском направлении бойцы НГУ во время одного штурма российских оккупантов уничтожили сразу три их современных танка Т-90-М "Прорыв". Техника сначала заехала на заминированную местность, а дальше ее добили противотанкисты Нацгвардии.

Ранее сообщалось, что бойцы ГПСУ с помощью ПТРК американского производства FGM-148 Javelin на одном из участков фронта успешно ликвидировали технику ВС РФ — она взорвалась и задымилась.