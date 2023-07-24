Точно в цель: в ГПСУ показали, как Javelin помогает уничтожать российскую технику (видео)

ПТРК Javelin могут навечно "обезвредить" врага на расстоянии до 4750 метров. Украинские защитники эффективно применяют американские комплексы на фронте, подрывая машины оккупантов.

Related video

Переносной противотанковый ракетный комплекс американского производства FGM-148 Javelin успешно ликвидировал технику ВС РФ на передовой. Соответствующими кадрами 24 июля поделилась в соцсетях пресс-служба Госпогранслужбы.

В видео можно увидеть, как защитники осуществляют выстрел на неназванном участке фронта. Через несколько секунд вражеская техника, движущаяся вдали, взрывается, а в небо поднимается дым.

FGM-148 Javelin: что известно о комплексах

Как ранее писал Фокус, ПТРК третьего поколения FGM-148 Javelin — это один из самых известных в мире противотанковых ракетных комплексов. "Джавелины" производят американские компании Raytheon и Lockheed. Вес этого оружия — более 22 килограммов, а максимальная дальность удара составляет 4750 метров.

В мае стало известно, что Raytheon Technologies получила контракт на разработку и поставку электрооптических систем наведения для Javelin. Благодаря этим системам комплексы смогут наносить точные удары по целям даже в условиях препятствий и сложной местности.

ПТРК, применяемые сейчас, оборудованы тепловым самонаведением. После обновления вооружения также в наведении будут помогать видимый свет и лазерный дальномер.

Напомним, 24 июля заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что с начала контрнаступления на юге Украины защитникам удалось освободить уже более 192 квадратных километров. Только на прошлой неделе Силы обороны деоккупировали более 12 квадратных километров.