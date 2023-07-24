Точно в ціль: у ДПСУ показали, як Javelin допомагає нищити російську техніку (відео)

ПТРК Javelin можуть довічно "знешкодити" ворога на відстані до 4750 метрів. Українські захисники ефективно застосовують американські комплекси на фронті, підриваючи машини окупантів.

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Переносний протитанковий ракетний комплекс американського виробництва FGM-148 Javelin успішно ліквідував техніку ЗС РФ на передовій. Відповідними кадрами 24 липня поділилась у соцмережах пресслужба Держприкордонслужби.

У відео можна побачити, як захисники здійснюють постріл на неназваній ділянці фронту. За кілька секунд ворожа техніка, що рухається вдалині, вибухає, а у небо здіймається дим.

FGM-148 Javelin: що відомо про комплекси

Як раніше писав Фокус, ПТРК третього покоління FGM-148 Javelin — це один із найвідоміших у світі протитанкових ракетних комплексів. "Джавеліни" виробляють американські компанії Raytheon та Lockheed. Вага цієї зброї — понад 22 кілограми, а максимальна дальність удару складає 4750 метрів.

У травні стало відомо, що Raytheon Technologies отримала контракт на розробку та постачання електрооптичних систем наведення для Javelin. Завдяки цим системам комплекси зможуть завдавати точних ударів по цілях навіть в умовах перешкод та складної місцевості.

ПТРК, що застосовуються нині, обладнані тепловим самонаведенням. Після оновлення озброєння також у наведенні допомагатимуть видиме світло та лазерний далекомір.

Нагадаємо, 24 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що з початку контрнаступу на півдні України захисникам вдалося звільнити вже понад 192 квадратних кілометрів. Тільки минулого тижня Сили оборони деокупували понад 12 квадратних кілометри.