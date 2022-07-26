HIMARS, PzH 2000, Javelin. Топ 10 західної зброї в українській армії

З початку вторгнення Захід не постачав ЗСУ важку зброю, обмежуючись поставками ПЗРК та ПТРК. Однак зараз українська армія має високоточні та найсучасніші зразки зброї. Фокус зібрав найкращі з них.

Щоб завдати воєнної поразки РФ, українська армія повинна мати багато сучасної зброї, яка дозволить переламати хід війни. Фокус зібрав Топ 10 західної зброї, яка найкраще зарекомендувала себе на полі бою. У матеріал також увійшли оцінки бійців та думки військових експертів щодо західного озброєння ЗСУ.

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Рейтинг складений без градації від найкращого до гіршого. У нього увійшли різні зразки артилерійського озброєння, протитанковий ракетний комплекс, броньовики та БТР, а також високоточне РСЗВ. Озброєння постачається з різних частин світу — Україні допомагають США, Польща, Велика Британія, Франція, Австралія та десятки інших країн.

Найкраща західна зброя в українській армії: РСЗВ HIMARS

[ + – ] HIMARS в Україні

HIMARS — це високомобільна артилерійська ракетна система виробництва Lockheed Martin у штаті Арканзас, США. Установка несе у собі 6 напрямних ракет. Також є варіант із однією балістичною ракетою ATACMS. Українська армія отримала лише високоточні ракети GMLRS із дальністю стрільби до 85 км. Принцип роботи установки "бий — біжи".

[ + – ] Застосування HIMARS на Запорізькому напрямку

З моменту отримання перших 4 установок українська армія вже знищила з десяток складів боєприпасів та командних пунктів ворожих військ. На сьогодні ЗСУ має близько 9 одиниць "хаймарсів".

[ + – ] Склад боєприпасів ЗС РФ в окупованому Шахтарську до та після удару

Боєць ЗСУ про РСЗВ HIMARS

За словами військового Олександра, HIMARS порівняно з радянськими РСЗВ — це як "Мерседес" та "Жигулі", їх не можна навіть порівнювати.

"Система дуже точна, аж до того, що одна ракета пробиває дірку в будівлі, і в неї ж влітає друга ракета. Ми її використовуємо по надважливим об'єктам — пунктам управління насамперед, складам боєприпасів, засобам радіоелектронної боротьби. Вночі, в дощ вдень, погодні умови зовсім не впливають на цей процес", — розповідає військовий.

Основні характеристики РСЗВ HIMARS

калібр — 227 мм

кількість напрямних — 6 або 1, залежно від типу ракети

дальність стрільби від 2 до 300 км (ракетою ATACMS) та до 84 км ракетою GMLRS

максимальна швидкість — 85 км/год

дальність ходу — 480 км

Найкраща західна зброя в українській армії: САУ Caesar

[ + – ] САУ "Цезар" — це одні з найсучасніших артсистем у світі Фото: Вiкiпедiя

Caesar — французька самохідна артилерійська установка виробництва Nexter Systems, Версаль, Франція. Артустановка є гаубицею на шасі Renault Trucks. Боєзапас — 18 снарядів. Також призначена для завдання швидких ударів, а потім зміни позиції. Це досягається з допомогою високого рівня автоматизації систем наведення зброї.

[ + – ] Репортаж про роботу екіпажу "Цезаря"

Українська армія має 12 САУ Caesar. Президент Франції Емманюель Макрон попросив виробника перейти на військовий режим роботи, щоб розширити виробництво "Цезарів". Відзначається високий рівень ефективності застосування артилеристами французьких САУ.

Командир екіпажу про САУ "Цезар"

Самохідні артустановки, розповідає боєць на ім'я Гліб, вирізняються високою маневреністю.

"Ми виграємо дуже багато часу на тому, щоб зайняти вогневу позицію, відстрілятися і швидко виїхати. Ворог не встигає по нам відкрити вогонь у відповідь. Менше хвилини від заняття вогневої позиції до першого пострілу", — розповідає командир САУ "Цезар".

Основні характеристики САУ "Цезар"

калібр зброї — 155 мм

екіпаж — 4-5 осіб

довжина ствола — 52 калібру

дальність стрільби — від 30 до 42 км.

скорострільність — 6 пострілів за хвилину

Найкраща західна зброя в українській армії: гаубиця М777

[ + – ] На озброєнні ЗСУ знаходиться близько 100 гаубиць М777 Фото: Генштаб ЗСУ

М777 — це буксирована гаубиця виробництва підрозділу BAE Systems Global Combat Systems, штат Міссісіпі, США. Гаубиця є легшою версією М198. Її можна транспортувати літаком, гелікоптером або на причепі машини.

[ + – ] Робота М777 на Донбасі

Полковник ЗСУ про гаубиці М777

Герой України полковник Роман Качур із 55-ї окремої бригади "Запорізька Січ" заявляє, що М777 дозволяють завдавати ударів у глибині тилів ворога.

"Уражаємо всі можливі цілі, без винятку: від переднього краю до позицій углиб. Постійно, в якій послідовності виявляємо, так і знищуємо, в режимі нон-стоп. Пріоритет ставимо на ворожу артилерію, щоб не заважала потім знищувати піхоту, розвалювати опорні пункти, райони зосередження", — заявляє Качур.

Основні характеристики гаубиці М777

калібр — 155 мм

довжина ствола — 5,08 м

екіпаж — 7+1

дальність стрільби — від 21 до 40 км, залежно від снарядів

скорострільність — 3-4 постріли за хвилину в реальних умовах

На озброєнні української армії перебуває близько 100 гаубиць М777. Одне з перших застосувань М777 було при спробі ЗС РФ форсувати Сіверський Донець у травні.

Найкраща західна зброя в українській армії: БТР Mastiff

[ + – ] БТР Mastiff — це британська версія південноафриканського броньовика Cougar

БТР Mastiff — це британський варіант південноафриканського броньовика Cougar. Розробкою займалася NP Aerospace із Ковентрі, Великобританія. БТР виконано за схемою 6х6. Спочатку призначався для використання в Афганістані як патрульна машина. Британська версія відрізняється від оригінальної вітчизняної електроніки та пакету броні.

[ + – ] Українські військові продемонстрували БТР Mastiff у дії

БТР Mastiff оснащується енергопоглинаючими кріслами — це означає, що у разі підриву на міні десант отримає менше травм, пов'язаних зі спиною. БТРи пройшли випробування у реальних боях на території Афганістану, Лівії, Іраку та Ірану. Основна мета "Мастифів" — це доставка піхоти та забезпечення підтримки. Це допоміжна машина, а не ударна одиниця. При цьому на вежу можна встановити 50 мм гармату або 40 мм автоматичний гранатомет. Сама вежа може бути автоматичною.

ЗСУ у своєму арсеналі має кілька десятків броньовиків "Мастиф". Бійці спочатку проходили навчання в одній із сусідніх країн, а зараз застосовують їх на фронті.

Основні характеристики БТР Mastiff

довжина — 7,08 м

ширина — 2,74 м

висота — 2,64 м

екіпаж — 2 бійці

десантне відділення — 8 осіб

дальність ходу — 966 км

максимальна швидкість — 105 км/год

Найкраща західна зброя в українській армії: БТР Bushmaster

[ + – ] Bushmaster захищений від мін та засідок

БТР Bushmaster — це бронетранспортер, який виробляється у компанії Thales Australia в Аделаїді, Австралія. Являє собою захищений транспортер, а не класичний бронетранспортер — через великі розміри та слабке озброєння. Основне призначення — транспортування бійців у район виконання бойового завдання. Має посилений захист від мін.

[ + – ] Одні з перших кадрів БТР Bushmaster у ЗСУ

Бронювання за стандартом STANAG 4569 забезпечує захист від бронебійних куль калібру 7,62 мм на відстані 30 м, а також від уламків 155-мм снаряда на відстані 50 метрів. Також БТР здатний витримати розрив міни із масою заряду до 8 кг. Існують різні модифікації Bushmaster — командирська, штурмова, транспортна, мінометна або медична. В австралійській армії перебуває понад 1000 машин.

Австралія передала Україні десятки Bushmaster і анонсувала додаткове постачання ще 20. Загальна кількість БТРів сягатиме близько 60 одиниць.

Основні характеристики БТР Bushmaster

довжина — 7,1 м

ширина — 2,4 м

висота — 2,6 м

екіпаж — 1 водій

десантне відділення — 9 бійців

максимальна швидкість — 100 км/год

бронювання — STANAG 4569 II рівня

дальність ходу — 700 км

Найкраща західна зброя в українській армії: САУ Krab

[ + – ] САУ "Краб" розроблялася у межах ідеї створення польської САУ для сухопутних військ

AHS Krab — це самохідна артилерійська установка виробництва компанії Centrum Produkcji Wojskowej Huta Stalowa Wola з Стальова Гута, Польща. САУ "Краб" є баштою від британської артустановки AS-90 і шасі від південнокорейської САУ К9 Thunder. "Краб" розроблявся у межах ідеї створення польської САУ для сухопутних військ. Вирішили виробляти її разом із західними союзниками.

[ + – ] Робота артилерійського екіпажу САУ "Краб"

Українська армія має повноцінний дивізіон САУ "Краб" із 18 установок. Вони вже використовуються на сході України проти ЗС РФ. Також було підписано контракт на виробництво ще близько 60 САУ для ЗСУ, вартість контракту оцінюють у 3 млрд злотих — це найбільший оборонний контракт для Польщі. Нещодавно президент Зеленський повідомив про прибуття ще однієї партії Krab до ЗСУ.

Боєць ЗСУ про САУ "Краб"

"Ввів собі ціль, ввів координати цілі, і чекаєш, поки вони приведуться у бойове положення, після цього йдуть установки на зброю і працюємо", — каже боєць, зазначаючи про високий рівень автоматизації САУ.

Основні характеристики САУ Krab

калібр — 155 мм

довжина ствола — 52 калібри

екіпаж — 5

дальність стрільби — від 30 до 40 км, залежно від типу снаряда

скорострільність — 6 снарядів за хвилину

Найкраща західна зброя в українській армії: САУ PzH 2000

[ + – ] PzH 2000 — це одна з найбільш автоматизованих САУ у світі

Panzerhaubitze 2000 — це самохідна артилерійська установка, яку виготовляє Krauss-Maffei Wegmann Мюнхен, Німеччина. Одна з найсучасніших та автоматизованих САУ у світі. Після прибуття на бойову позицію автоматично наводиться на ціль за координатами. Комп'ютерні системи після кожного пострілу коригують положення ствола. Виготовляється на базі танка Leopard 2.

[ + – ] Відпрацювання по цілям САУ PzH2000 на сході України

Нідерланди та Німеччина разом передали Україні 12 самохідних артустановок та анонсували передачу ще 6 одиниць. Застосовується на гарячих лініях фронту з високоточними снарядами.

Військовий експерт про PzH 2000

Panzerhaubitze 2000 — це повністю "діджиталізована" система з автоматичним наведенням, заряджанням, подачею снарядів, установкою підривників та капсул запальників, пише італійський експерт Томас Тейнер. На його думку, ця САУ є найкращою у світі.

"Коли командир PzH 2000 року отримує вогневе завдання, він віддає наказ водієві зупинитися на відповідній позиції. Відразу після зупинки башта і ствол гармати автоматично відхиляються і піднімаються для виконання вогневого завдання. Якщо необхідно встановити неконтактні (тимчасові) або дистанційні підривники, САУ також робить це автоматично", — розповідає про особливості роботи САУ експерт.

Основні характеристики PzH 2000

калібр — 155 мм

довжина ствола — 52 калібри

екіпаж — 5 осіб

дальність стрільби — від 30 до 67 км.

скорострільність — 3 постріли за 9 секунд, 20 за 2 хвилини, 8 при тривалій стрільбі

Найкраща західна зброя в українській армії: ПЗРК Starstreak

[ + – ] ПЗРК Starstreak випускає ракети, які досягають швидкості до 4 махів.

Starstreak HVM — переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для знищення повітряних цілей, що низько летять. Виготовляється компанією Thales Air Defence у Белфасті, Великобританія. Однією з особливостей ПЗРК є високошвидкісні ракети. Вони здатні розганятися до швидкості більше 4 махів. Оператор ПЗРК наводить ракету з лазерного наведення, що потребує підготовки.

Уряд Великобританії передав Україні обмежену кількість Starstreak. З його допомогою вже збивали російські гелікоптери.

[ + – ] Одне з перших успішних застосувань ПЗРК Starstreak — знищено безпілотник ЗС РФ

Директор фонду "Повернися живим" про ПЗРК Starstreak

Тарас Чмут заявляє, що британських Starstreak було отримано мало, але вони ефективні. ПЗРК часто використовують для збиття російських безпілотників. Їх треба збивати всім, чим ЗСУ можуть.

"Вони працюють, вони збивають, вони непогані, але вони дорогі, складні і їх мало", — заявив Чмут.

Основні характеристики ПЗРК Starstreak

вага — 14 кг

максимальна дальність — 7000 м

ефективна дальність — 300 — 7000 м

обслуговування — 1 людина

Найкраща західна зброя в українській армії: ПТРК FGM-148 Javelin

[ + – ] Javelin — це перша летальна зброя, яку отримала Україна Фото: АрміяInform

ПТРК FGM-148 Javelin — це один із найвідоміших у світі протитанкових ракетних комплексів. Виробляється силами Raytheon в Аризоні та Lockheed Martin в Орландо та Флориді. Комплекс "Джавелін" став першою летальною зброєю, яку отримала Україна з початку війни у 2014 році.

"Джавелін" — це ПТРК третього покоління. Діє за принципом "вистрілив і забув". Оператор не повинен вести ракету до цілі, вона сама до неї летить після захоплення об'єкта. Уражає ціль зверху, що змусило ЗС РФ споруджувати "мангали" на дахах танків.

[ + – ] Російський Т-72 з "мангалом" для захисту від "Джавеліна" та дронів

На озброєнні української армії перебуває близько 5000 пускових установок та десятки тисяч ракет до них. "Джавеліни" постачали з низки західних країн, включаючи США та Литву.

[ + – ] Застосування FGM-148 Javelin від першої особи

Головний сержант ДШВ про перше застосування Javelin

Одного разу під час оборони російські війська спробували прорвати оборону бійців ЗСУ на стику двох бригад.

"Під'їхали машиною, вибігли — бачу танк, а за ним сім БМП. Перший постріл — промах, б'ю вдруге — БМП розривається, б'ю ще раз — ще одна загоряється. Задоволені були, перші постріли з Javelin, як-не-як", — розповів військовий.

Основні характеристики ПТРК FGM-148 Javelin

вага — 22,3 кг

максимальна дальність — 4750 метрів

бронепробиття — 600-800 мм катаної гомогенної броні

необхідно 2 особи — заряджальник та оператор

ракета — 127 мм

Найкраща західна зброя в українській армії: протикорабельні ракети Harpoon

[ + – ] Протикорабельна ракета Harpoon Фото: Jeremy Corbell / US Navy

Harpoon — протикорабельна ракета, що виробляється Boeing Defense, Space & Security (раніше виготовлялася McDonnel Douglas), штат Міссурі, США. Одна з п'яти ракет у світі, поруч із українським "Нептуном", на рахунку якої є затоплені кораблі. За час своєї історії ракети почали запускати з літаків, надводних кораблів, підводних човнів та берегових пускових установок.

Данія передала Україні береговий комплекс. Кількість переданих ракет Harpoon невідома, але їх передали Нідерланди, Великобританія та США.

Експерт про ракети Harpoon

За словами військового експерта Дмитра Снєгирьова, ракети Harpoon змінили ситуацію на чорноморському узбережжі.

"Щодо ситуації на морі, вона зазнала значних змін на момент отримання Україною протикорабельних ракет Harpoon з дальністю ураження до 120 км. Це значно посилило позиції ЗСУ і унеможливило проведення десантних операцій на чорноморському узбережжі нашої країни", — заявив Снєгирьов.

Основні характеристики ракети RGM-84L Harpoon Block 2

дальність стрілтби — 124 км

довжина ракети — 4,6 м

маса — 628 кг

швидкість польоту — 855 км/год

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