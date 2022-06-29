Нідерланди з Німеччиною надішлють Україні ще одну батарею САУ PzH 2000

Разом із відправкою нової партії САУ міністерка оборони Німеччини Крістін Лабрехт заявила, що більше вони не можуть постачати Panzerhaubitze 2000.

Нідерланди разом із Німеччиною передадуть ще по три самохідні артустановки Panzerhaubitze 2000 українській армії. Про це повідомляє Reuters.

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У Мадриді проходить саміт НАТО, на якому міністерки оборони Німеччини Крістін Ламбрехт і Нідерландів Кайса Оллонґрен заявили, що передачею чергової партії САУ PzH 2000 вони демонструють рішучість і відданість Україні. При цьому Ламбрехт заявила, що Німеччина вичерпала можливості для подальшого постачання PzH 2000.

Отже, кількість PzH 2000 в українській армії складе 18 одиниць, що становить повноцінний дивізіон або три батареї.

САУ PzH — це німецька артилерія з високим рівнем автоматизації всіх систем. САУ сама наводиться на ціль за координатами, корегує зброю після кожного пострілу, а також швидко перезаряджається. Стовбур зброї має довжину 52 калібру, що дозволяє вести стрільбу на дистанцію в 30 км стандартним боєприпасом.

Нагадаємо, 27 червня в мережі з'явилися перші фото німецьких САУ PzH 2000 на фронті.

21 червня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що німецькі PzH 2000 уже на фронті.