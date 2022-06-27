У мережі з'явилися перші фото та відео німецьких САУ PzH 2000 на фронті

Самохідні артустановки відрізняються повною автоматизацією всіх процесів, що робить їх мобільними та скорострільними.

Німецькі САУ PzH 2000 нарешті прибули в Україну й уже були зафіксовані на полі бою. Про це повідомляється в блозі Ukraine Weapons Tracker у твітері.

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"Довгоочікувані PzH 2000 155-мм самохідні артустановки, частина німецько-нідерландської поставок нарешті дійшли до української армії і вже перебувають на службі!" — пишуть аналітики.

Вказується, що PzH 2000 — це одна з найкращих у світі САУ у своєму класі.

Panzerhaubitze 2000

Як пише італійський військовий експерт та ексвійськовий Томас Тейнер, PzH 2000 — це повністю цифрова САУ з автоматичним наведенням, заряджанням, подачею снарядів, установкою підривників. Вона має систему MRSI — це технологія, що дозволяє одночасно уражати одну ціль кількома снарядами.

[ + – ] Магазин Pzh 2000

В автоматі заряджання міститься 60 снарядів. Сам магазин потрібно буде зарядити вручну, на що потрібно приблизно 12 хвилин. Цим займається окрема команда складі боєприпасів.

Як працює САУ PzH200?

Щойно командир САУ отримує вогневе завдання, він виїжджає на позицію. Одразу після цього вежа та ствол гармати автоматично піднімаються для виконання бойового завдання. Якщо потрібно встановити дистанційні підривники, САУ це робить автоматично.

[ + – ] Бортовий комп'ютер у PzH 2000

Завдяки повній автоматизації, протягом 10 секунд можна здійснити три постріли, а за 2 хвилини — 20. Після кожного пострілу балістичний комп'ютер автоматично переналаштовує ствол, ще більше підвищуючи точність за рахунок даних із радару на стволі зброї, що вимірює швидкість снаряда.

Російська армія, підкреслює експерт, не має і близького аналога до Pzh 2000.

Нагадаємо, 21 червня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що німецькі PzH 2000 вже на фронті.

Особливістю переданих САУ буде те, що вони отримали українське артилерійське програмне забезпечення.