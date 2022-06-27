В сети появились первые фото и видео немецких САУ PzH 2000 на фронте

Самоходные артустановки отличаются полной автоматизацией всех процессов, что делает их мобильными и скорострельными.

Немецкие САУ PzH 2000 наконец прибыли в Украину и уже были зафиксированы на поле боя. Об этом сообщается в блоге Ukraine Weapons Tracker в Твиттере.

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"Долгожданные PzH 2000 155-мм самоходные артустановки, часть немецко-нидерландской поставок, наконец дошли до украинской армии и уже прибывают на службе!" — пишут аналитики.

Указывается, что PzH 2000 — это одна из лучших в мире САУ в своем классе.

Panzerhaubitze 2000

Как пишет итальянский военный эксперт и экс-военный Томас Тейнер, PzH 2000 — это полностью цифровая САУ с автоматическим наведением, заряжанием, подачей снарядов, установкой подрывателей. Она обладает системой MRSI — это технология, позволяющая одновременно поражать одну цель несколькими снарядами.

[ + – ] Магазин Pzh 2000

В автомате заряжания помещается 60 снарядов. Вот сам магазин нужно будет зарядить вручную, на что уходит около 12 минут. Этим занимается отдельная команда на складе боеприпасов.

Как работает САУ PzH200?

Как только командир САУ получает огневую задачу, он выезжает на позицию. Сразу после этого башня и ствол орудия автоматически поднимаются для выполнения боевой задачи. Если нужно установить дистанционные подрыватели, то САУ это делает автоматически.

[ + – ] Бортовой компьютер в PzH 2000

Благодаря полной автоматизации, в течение 10 секунд можно произвести три выстрела, а за 2 минуты — 20. После каждого выстрела баллистический компьютер автоматически перенастраивает ствол, еще больше повышая точность за счет данных с радара на стволе орудия, измеряющий скорость снаряда.

У российской армии, подчеркивает эксперт, нет и близкого аналога к Pzh 2000.

Напомним, 21 июня министр обороны Алексей Резников заявил что немецкие PzH 2000 уже на фронте.

Особенностью переданных САУ будет то, что они получили украинское артиллерийское ПО.