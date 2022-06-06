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Военный Фокус Российско-украинская война

Адаптировали ПО: стали известны особенности САУ PzH2000, которые передадут Украине

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САУ PzH 2000

Бойцы ВСУ уже завершили теоретическую часть обучения, и теперь переходят к практическим занятиям.

Украинские военные завершили теоретический курс по подготовке к эксплуатации немецких САУ PzH 2000. Об этом заявил глава Бундесвера Эберхард Зорн в интервью.

В ходе интервью Зорн заявил, что бойцы ВСУ, которые находятся на обучении, уже завершили теоретическую часть и теперь приступили к практическим стрельбам. Обучение проводится под руководством голландских и немецких специалистов.

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Внутри САУ PzH 2000

Вместе с тем PzH 2000 будут поступать с оптимизированным ПО. Специалисты по информационным технологиям из компании Heer вместе с украинской стороной адаптировали все программное обеспечение для Вооруженных сил Украины.

Самоходные артустановки получили привязку к украинской системе управления артиллерией GIS Arta, что должно позволить вести огонь по врагу в течение нескольких секунд после обнаружения цели. Это значительно облегчит доставку дополнительных PzH 2000 в будущем.

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Напомним, Германия и Нидерланды передадут Украине неназванное количество САУ Pzh 2000, а Нидерланды, Италия и Бельгия М109.

2 июня стало известно, что Украина закупила САУ М109 через частную бельгийскую компанию.