Нидерланды, Италия и Бельгия передадут украинской армии 155-мм САУ

Бойцы ВСУ получат самоходные артустановки М109 и PzH 2000 — все они оснащаются орудиями 155-мм калибра.

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Нидерланды, Италия и Бельгия согласились передать Украине 155-мм самоходные артустановки. Об этом сообщает ArmyRecognition.

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Как заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, Украина просит САУ М109 потому что они обеспечивают большую мобильность на поле боя и уровень баллистической защиты, чем гаубицы М777 с таким же калибром.

Поэтому Нидерланды, Италия и Бельгия согласились передать Украине САУ М109 и PzH 2000. Указывается, что Нидерланды вместе с Германией передадут PzH 2000, а Италия с Бельгией — неназванное количество М109.

М109 — это американская САУ, которая изготавливается на гусеничном шасси с начала 1960-х годов. 155-мм орудие обеспечивает дальность стрельбы до 18 км обычными снарядами и до 30 км реактивными снарядами.

Помимо этого Кирби заявил, что уже свыше 220 бойцов ВСУ прошли подготовку для использования гаубиц М777, а еще 150 продолжают обучение. ВСУ также проходят подготовку по таким направлениям:

радиолокационная система ПВО AN/MPQ-64 Sentinel — 15 военных прошли подготовку

БТР М113 — 60 прошли обучение, еще 50 в процессе

Напомним, по данным СМИ, Украина ведет переговоры о приобретении новейшей САУ DITA от чешского производителя.

Германия передаст Украине 7 САУ Pzh 2000, а также обучит украинских военных стрельбе из нее.